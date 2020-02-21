Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika
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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

6 saat önce

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı, System.String[]

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören kapsamında Saray Bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker çelenk sundu.

Cumhuriyet Caddesi'nde etkinlikte konuşan Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, 1917'de Rusların Bayburt'u terk etmesine rağmen silahlarını Ermeni çetelerine bıraktığını söyledi.

Bayburt halkının Ermeni çeteleri tarafından işkencelere maruz kaldığını anlatan Pekmezci, "21 Şubat 1918'de Türk süvarileri Bayburt'a girer ve Bayburt artık yeniden hürriyetine, istiklaline kavuşur. Bizler artık geride bıraktıklarımızı unutmadan, yarınlara dönük düşüncelerimizi iyi değerlendirerek Bayburt için çok şeyler yapmak zorunda olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Bize bu vatanı hazırlayanları can verenleri, kan verenleri unutmadan onları rahmetle, minnetle anmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rus işgali sırasında Ermeni çetelerinin Bayburt halkına yaptığı işkenceleri konu alan tiyatro gösterisi sunuldu.

Mehteran ve halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu tören, atlı cirit kulüplerinin geçişiyle sona erdi.

Cumhuriyet Caddesi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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