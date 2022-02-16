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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor - Son Dakika

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor

16.02.2022 12:00
Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kentin 21 Şubat 1918'de düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları bir haftaya yayıldı. Bu kapsamda ilk olarak Aile Yaşam Merkezi'nde "Ermeni Mezalimi" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Açılışa, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Epcim ve beraberindekiler, açılışın ardından fotoğrafları inceledi.

Etkinlik kapsamında "Tanıkların Dilinden Rus İşgali ve Ermeni Mezalimi" konulu sinevizyon gösterisi de izlendi.

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Aile Yaşam Merkezi, Bayburt, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor - Son Dakika


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