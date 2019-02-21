Bayburt'un İşgalden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Bayburt Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti.



Burada bir konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentin işgalden kurtuluşunun 101. yılına erişmiş olmanın gururu ve mutluluğunun yaşandığını söyledi.



Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de konuşmasında bu toprakları kanları pahasına vatan olarak bırakan vatan evlatlarına layık torunlar olmak istediklerini ifade etti.



Konuşmaların ardından Rus işgali sırasında Ermeni çetelerince Bayburt halkına yapılan işkencelerin sokak tiyatrosu şeklinde anlatıldığı kutlamalar, mehteran ve halk oyunları gösterisi ile son buldu.



Kutlamalar kapsamında Bayburt'taki atlı cirit kulüpleri de tören alanından geçiş yaptı.



Kutlamalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. - BAYBURT

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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