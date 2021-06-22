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Bayburt'un ıssız meraları devlet desteğiyle alınan koyunlarla şenlendi - Son Dakika

Bayburt'un ıssız meraları devlet desteğiyle alınan koyunlarla şenlendi

22.06.2021 13:28

Geniş meraları ve yaylalarıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden Bayburt'ta, sağlanan destekler ve geliştirilen projelerle küçükbaş hayvan sayısı bir yılda yaklaşık iki kat arttı.

Geniş meraları ve yaylalarıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden Bayburt'ta, sağlanan destekler ve geliştirilen projelerle küçükbaş hayvan sayısı bir yılda yaklaşık iki kat arttı.

Kentte hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Ziraat Bankası'nın iş birliğiyle Ekim 2020'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" hayata geçirildi.

Faizsiz kredi desteğinin sağlandığı projeyle, il genelinde 54 bin olan küçükbaş hayvan sayısının 5 yılda 350 bine çıkarılarak çiftçinin ve köylünün gelirinin artırılması hedeflendi.

Projeden 79 köyden 189 kişi yararlanırken, yıllarca boş kalmış meralar, koyun ve keçi sesleriyle şenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdür Selami Ersen, AA muhabirine, teşvikler ve desteklemeler sayesinde kentte hayvan varlığını artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentin toplam alanının yüzde 58'inin meralardan oluştuğuna dikkati çeken Ersen, bunun özellikle küçükbaş hayvancılık açısından büyük avantaj sağladığını ve bu avantajı değerlendirmek için çabaladıklarını belirtti.

Ersen, özellikle geçen yıl uygulanmaya başlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" ile kentte küçükbaş hayvan sayısında ciddi artış yaşandığına işaret ederek, "Bu projeyle hedefimiz 2021'de Bayburt'taki koyun sayısını 100 bine ulaştırmaktı. Şu an yeni doğan kuzular küpelenmediği için 96 bin, inşallah kuzular küpelendiği zaman bu sayı 120 bini bulacak." dedi.

"Şu anda 1500 koyun sayısına ulaşan köylerimiz var"

Ersen, 1990'lı yıllarda kırsaldan kentlere başlayan göçle birçok köyde küçükbaş hayvancılığın durma noktasına geldiğini, şu anda devletin destekleme ve teşvikleriyle canlanmalar gözlemlendiğini aktardı.

Geçen yıl hiç yokken şu anda 1500 koyun sayısına ulaşan köyler olduğuna dikkati çeken Ersen, şunları kaydetti:

"Özellikle çoban meselesi yüzünden insanımız küçükbaştan ümidini kesmişti. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Sayımız gittikçe artıyor. Özellikle merası bol olan köylerimizin hepsinde koyun görebilirsiniz. Bu sayı gün geçtikçe de artıyor. Bu konuda çiftçimizin sonuna kadar yanındayız. Bayburt'ta üretim yapacağız diyen bütün çiftçilerimizle beraber yürüyeceğiz."

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinden Bilal Acar da 2018'de kendi imkanlarıyla 200 koyun alarak merkeze bağlı Gez köyünde yetiştiriciliğe başladığını, geçen yıl projeye başvurarak koyun sayısını 300'e çıkardığını söyledi.

Projeden destek almasında kendisine yardımcı olanlara teşekkür eden Acar, "Koyun işine ilk başladığımızda hedefimiz 300-500 sayılarına ulaşmaktı. Allah'a şükür şu an bu sayıya ulaştık. Şimdi hedefimizi daha yüksek tutuyoruz, 1000 koyuna kadar ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Acar, koyun yetiştiriciliğine başladıklarında kentte bu işi yapan sayılı kişi olduğunu şimdi ise çevrelerindeki tüm köylerde koyunculukla uğraşanlar olduğunu belirtti.

"Bu projeyle köyüne dönenler oldu"

Projenin köylerine dönmek isteyenler ve yaşayanlar için önemli fırsat sağladığına vurgu yapan Acar, "Birçok köyde meralar boştu. Küçükbaş hayvanlar çoğalınca meralar da şenlenmiş oldu. En azından köyde insanların bir uğraşı oldu. 100 koyun almaya herkesin gücü yetmiyordu. Devletimiz sağ olsun, bize böyle bir imkan sundu. Belki çok köyüne dönmek isteyen vardı. Bu projeyle köyüne dönenler oldu." dedi.

Acar, kentte il müdürlüğünün destek ve teşvikleriyle tarım ve hayvancılıkta ticaretin canlandığını ifade ederek, "3 kişide koyun olduğu zaman alışveriş için 3 seçeneğin oluyordu. Şimdi alternatif çok. İstediğin köyde koyun var. Herkesle ticaretini yapabiliyorsun. Bunun daha da ileriye taşınacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Projeden faydalanarak 104 koyun alan Efrail Demirci ise yıllarca koyunculuk yapmak istediğini dile getirerek, bu fırsatı kendisine sunanlara teşekkür etti.

Bayburt'un ıssız meraları devlet desteğiyle alınan koyunlarla şenlendi
Bayburt'un ıssız meraları devlet desteğiyle alınan koyunlarla şenlendi
Bayburt'un ıssız meraları devlet desteğiyle alınan koyunlarla şenlendi
Bayburt'un ıssız meraları devlet desteğiyle alınan koyunlarla şenlendi
Bayburt'un ıssız meraları devlet desteğiyle alınan koyunlarla şenlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası, Bayburt, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayburt'un ıssız meraları devlet desteğiyle alınan koyunlarla şenlendi - Son Dakika Ekonomi


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