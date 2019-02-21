Son Dakika Haberleri: Bayburt'un Kurtuluş Yıl Dönümü

Bayburt'un Kurtuluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Bayburt'un Kurtuluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkanı Mete Memiş'e tebrik telgrafı gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Türkiye, Bayburt, Politika
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