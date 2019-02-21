Bayburt'un Kurtuluş Yıl Dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkanı Mete Memiş'e tebrik telgrafı gönderdi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı

Fenerbahçe'nin Eski Hocası Koeman, Umman Milli Takımının Başına Geçti

Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor

Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!