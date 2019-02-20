Bayburt'un Kurtuluşunun 101. Yılı Etkinlikleri
1 saat önce
Bayburt'un düşman işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.
Bayburt
'un düşman işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.
Kutlama programları, Aydıntepe
ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyündeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyareti ile başladı.
Şehit Kadınlar İffet Anıtı'na gelen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Bayburt Belediye Başkanı Mete
Memiş, Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın
, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar dua etti.
Vali Pehlivan ve beraberindekiler, daha sonra anıttaki temsili mezarlara karanfil bırakarak Yukarı Kırzı köyünden ayrıldı.
Kutlamalar kapsamındaki ilk gün etkinlikleri, kent merkezindeki tezhip sergisi ile devam etti.
Tezhip sergisini gezen Vali Pehlivan ile protokol üyeleri, birlikte ebru yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:49 Kaynak: AA
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