Bayburt'un nüfusu 84 bin 843 kişi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'un nüfusu 84 bin 843 kişi oldu - Son Dakika

Bayburt'un nüfusu 84 bin 843 kişi oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.

Bayburt'un nüfusu 84 bin 843 kişi oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Bayburt'un nüfusu 84 bin 843 kişi oldu.


Türkiye 2019 yılı sonunda nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8'ini erkekler, yüzde 49,2'sini kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14,7 iken, 2019 yılında binde 13,9 oldu.


Yeni nüfusun 83 milyon 154 bin 997 kişi olarak açıklandığı Türkiye'de, Bayburt ise 84 bin 843 kişi ile Tunceli'nin ardından nüfusu en az olan ikinci il oldu. Geçtiğimiz yıl 82 bin 274 olan Bayburt nüfusunda 2 bin 569 kişi artmış oldu. - BAYBURT

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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