Bayburt'un sembolü Saat Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı - Son Dakika

Bayburt'un sembolü Saat Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı

Bayburt'un simgelerinden Tarihi Saat Kulesi'ne yansıtılan dalgalanan Azerbaycan bayrağının görüntüsü ilgi gördü.

Bayburt'un simgelerinden Tarihi Saat Kulesi'ne yansıtılan dalgalanan Azerbaycan bayrağının görüntüsü ilgi gördü. Bayburt Belediyesi, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla 96 yıllık Tarihi Saat Kulesi'ne Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtmaya başladı. Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için kardeş ülkenin bayrağının kuleye yansıtılması vatandaşların da takdirini topladı.

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