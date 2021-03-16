Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve sis - Son Dakika

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve sis

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve sis etkili oldu.

Bayburt kent merkezinde hafif şekilde aralıklı yağmur görülürken yüksek kesimlerde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Yüksek rakımlı güzergahlarda kar zemini tutarken siste görüş mesafesini düşürdü. Araç sürücüleri dikkatli ve yavaş ilerleyerek yollarına devam etti.

İlgili ekipler herhangi olumsuz bir hadise yaşanmaması için karla mücadele ve yollarda tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışının Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.