Bayburt'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
34 dakika önce
İlkbahar mevsiminin ilk günlerinde Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlkbahar mevsiminin ilk günlerinde Bayburt
'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bayburt'un yüksek kesimleri bugün yağan karla birlikte yine beyaza büründü. Kar
kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı. Sabah
saatlerinde başlayan kar yağışı Vaukdağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ağır tonajlı araçlar zincir takarak yola devam etti.
Bayburt kent merkezinde de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan Bayburtlular, "İlkbaharda kışı yaşıyoruz" dedi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:50 Kaynak: İHA
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