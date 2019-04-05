Bayburt'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
1 saat önce
- Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olduBAYBURT - İlkbahar mevsiminin ilk günlerinde Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
- Bayburt
'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
BAYBURT - İlkbahar mevsiminin ilk günlerinde Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bayburt'un yüksek kesimleri bugün yağan karla birlikte yine beyaza büründü. Kar
kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Sabah
saatlerinde başlayan kar yağışı Vaukdağı Geçidinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ağır tonajlı araçlar zincir takarak yola devam etti.
Bayburt kent merkezin de de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.
Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan Bayburtlular, "İlkbahar da kışı yaşıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:34 Kaynak: İHA
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