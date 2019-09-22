Son Dakika Haberleri: Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
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Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı

24 dakika önce

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı, System.String[]

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.


Yağmur yağışıyla birlikte Doğu Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü bölgede Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyü ve Yoncalı Yaylasına mevsimin ilk karı yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan zeminde vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.


Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Aydıntepe, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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