Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden TÜBİTAK projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden TÜBİTAK projesi

28.04.2022 17:39
Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden TÜBİTAK projesi

Bayburt Üniversitesinde görevli akademisyenler, kentteki propolisin kalitesinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Bayburt Üniversitesinde görevli akademisyenler, kentteki propolisin kalitesinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Ecem Bayram'ın yürüttüğü "Yeşil Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Elde Edilen Zeytinyağı Bazlı Propolis Ekstraktlarının Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi ve Optimizasyonu" projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerinden Dr. Naciye Kutlu Kantar ile Dr. Sinan Bayram'ın da araştırmacı olarak yer aldığı proje ile kentte üretilen propolisin kalitesinin belirlenmesi ve coğrafi işaretinin alınması hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doç. Dr. Bayram, şunları kaydetti:

"Proje ile ülkemizde son birkaç yılda yoğun şekilde tüketilmeye başlanan önemli bir arı ürünü olan propolis, zeytinyağı ile ekstrakte edilecek. Bu esnada uygulanan çevreci proses koşulları bilimsel AR-GE çalışması ile belirlenecek. Bu şekilde bilimsel bir temele dayandırılarak hazırlanan zeytinyağı bazlı propolis ekstraktları daha güvenli bir şekilde tüketiciler tarafından tercih edilebilecektir. Bununla birlikte projenin, Bayburt bölgesinde üretilen propolis kullanılarak gerçekleştirilecek olması, ilerleyen süreçlerde Bayburt propolisinin detaylı olarak kalitesinin belirlenmesine ve coğrafik işaretinin alınmasına da katkı sağlayacaktır."

YORUMLAR
500
Özhan bayrama hazır Özhan bayrama hazır İşletmeciler yeni dönemden umutlu İşletmeciler yeni dönemden umutlu

Öğretim Üyesi, Zeytinyağı, Bayburt, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden TÜBİTAK projesi - Son Dakika


Son Dakika
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
17:31 Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslendi: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
17:21 Evlenme teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
16:47 Dolandırıcılar, ucuza sterlin vaadine kandırdıkları talihsiz adamın tüm birikimini elinden aldı!
16:34 Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz'ın 13 yıllık değişimi gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 17:45:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden TÜBİTAK projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement