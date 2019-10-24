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Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesinde fidan dikimi

54 dakika önce

Bayburt Üniversitesi akademik ve idari personeli, Baberti Külliyesine "Benim de Dikili Bir Ağacım Var" sloganıyla 480 ağaç dikti.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesinde fidan dikimi, System.String[]

Bayburt Üniversitesi akademik ve idari personeli, Baberti Külliyesine "Benim de Dikili Bir Ağacım Var" sloganıyla 480 ağaç dikti.

Kendi adına künyelenen ağacı dikerek etkinliği başlayan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, birlikte hareket etmenin, üretmenin, paylaşmanın ve geleceği şekillendirecek olan sürdürülebilir çevre bilincinin uygulamalı örneğini birlikte gösterdiklerini ifade etti.

Kurumsal paydaşlığın sembolik bir göstergesi olan bu dayanışmacı etkinliğin tüm dünyada artan ayrışmacı söylemlere karşı bir mesaj olduğunu belirten Coşkun, Baberti Külliyesinde doğada olma ve doğada kendinden bir şeyler bulma hissini diri tutan bir karakter oluştuğunu söyledi.

Coşkun, geleceğe yatırım yapan üniversitelerin her türlü davranışla ve her alanda bunu göstermesi gerektiğini dile getirerek, dikilen ağaçların buradaki insanlarla birlikte büyüyeceğini ve gelişeceğini aktardı.

Etkinliğin bir sonraki ayağında, 11 Kasım'da öğrenciler için daha geniş bir alanda ağaç dikimi gerçekleştirecekleri belirten Coşkun, yaşları 5 ile 10 arasında değişen bu ağaçların bir geleneğin inşasında ilk adımlar olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinliğe, Rektör Coşkun'un yanı sıra rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler, idari amirler, personel ve aileler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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