Son Dakika Haberleri: Bayburt Üniversitesi 'Dijital Dönüşüm'de İlke İmza Attı

Bayburt Üniversitesi 'Dijital Dönüşüm'de İlke İmza Attı

55 dakika önce

Görsel Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Dijital Dönüşüm Kapsamında belirlediği 8 pilot üniversiteden biri olan Bayburt Üniversitesi, öğrencilere yönelik Dijital Okuryazarlık dersinin ilk ara sınavını gerçekleştirdi.

Bayburt Üniversitesi 'Dijital Dönüşüm'de İlke İmza Attı, System.String[]
Görsel Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Dijital Dönüşüm Kapsamında belirlediği 8 pilot üniversiteden biri olan Bayburt Üniversitesi, öğrencilere yönelik Dijital Okuryazarlık dersinin ilk ara sınavını gerçekleştirdi.

Türkiye'de 8 pilot üniversitede aynı anda yapılan sınavlara toplamda 36 bin, Bayburt Üniversitesi'nden ise 5817 öğrenci girdi. 20 soruluk sınav gözetmenler eşliğinde yapıldı. Öğrenciler sınav öncesi ve sonrasında, Baberti ve Dede Korkut Külliyelerinde renkli görüntüler oluştururken, yoğun katılım gözlendi. Ara Dönem boyunca Dijital Okuryazarlık dersini Uzaktan Eğitim Sistemi'nden alan öğrenciler, ders sayesinde sıklıkla işittikleri dijitalleşme kavramına aşina olduklarını ve sınavda bilgilerini pekiştirdiklerini söylediler.

Sınav hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, dijital çağın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak dönüşüm geçiren yükseköğretimin, öğrenci ve akademisyenlerin dijital teknolojilere hakim olmasını gerektirdiğini ifade etti. Öğrencilerin yanı sıra öğretim elamanlarının da Dijital Okuryazarlık dersini aldıklarının altını çizen Coşkun, üniversite tarihinin en yoğun katılımlı sınavını gerçekleştirdiklerini belirtti. Ulusal standartlara uygun bir süreç yönettiklerini ve geniş sahaya yayılan sınavın güvenliği konusunda hassas davrandıklarını kaydeden Coşkun, ilk sınavlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:36 Kaynak: İHA

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