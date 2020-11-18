Bayburt Üniversitesi geliştirdiği 'Akademik Değerlendirme Sistemi' ile dijital değerlendirmeler yapıyor - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi geliştirdiği 'Akademik Değerlendirme Sistemi' ile dijital değerlendirmeler yapıyor

18.11.2020 09:00
Bayburt Üniversitesi geliştirdiği 'Akademik Değerlendirme Sistemi' ile dijital değerlendirmeler yapıyor, System.String[]

Sahip olduğu teknolojik alt yapısı ve donanımlarını her alanda en iyi şekliyle kullanan Bayburt Üniversitesi, kendi imkanlarıyla oluşturduğu 'Akademik Değerlendirme Sistemi' ile de kendi bünyesinde dijital değerlendirmeler gerçekleştiriyor.

Sahip olduğu teknolojik alt yapısı ve donanımlarını her alanda en iyi şekliyle kullanan Bayburt Üniversitesi, kendi imkanlarıyla oluşturduğu 'Akademik Değerlendirme Sistemi' ile de kendi bünyesinde dijital değerlendirmeler gerçekleştiriyor.

Türkiye'de ilk dijitalleşen üniversiteler arasında yer alan Bayburt Üniversitesi, kendi bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının akademik ve idari performanslarını değerlendirmek, yöneticilerin karar verme mekanizmalarına yardımcı olmak, akademik personellerin mevcut durumlarını geniş bir perspektiften sağlıklı bir şekilde incelemek ve bu bilgileri kullanarak öğretim elemanlarının akademik ve idari süreç ve çalışmalarının takibini kolaylaştırmak adına kendi teknolojik imkanları ile yeni bir dijital platform geliştirdi.

Akademik Değerlendirme Sistemi; Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının akademik ve idari performanslarının Bayburt Üniversitesinin misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda yürütülmesi amacıyla oluşturuldu.

Bayburt Üniversitesinin kendi teknolojik imkanlarıyla ve alanında uzman personelleri tarafından oluşturulan 'Akademik Değerlendirme Sistemi', üniversitede görev yapan tüm akademisyenlerin; akademik unvan kazanma, akademik unvanlarda ilerleme, kadroya atanma, idari görev alma ile ilgili süreçleri takip etmek ve değerlendirmek üzere tasarlandı.

Bayburt Üniversitesi tarafından oluşturulan dijital değerlendirme sistemindeki; yayın, makale, mesleki araştırma, atıf, proje, patent, ders, ödül, idari görev, bildiri, kitap, danışmanlık, editörlük ve bunlara benzer başlıklarla, öğretim elemanlarının akademik ve idari performansları yıllık veya dönemlik olarak izlenerek değerlendiriliyor.

Akademik Değerlendirme Sistemi, Bayburt Üniversitesinde görevli tüm öğretim elemanlarının teşvik alma, akademik unvan kazanma, akademik unvanlarda ilerleme, kadroya ilk defa veya yeniden atanma ile ilgili tüm işlemlerde uygulanmak üzere artı bir kriter oluşturulması amacı ile hazırlanarak üniversitedeki eğitim ve araştırma ile ilgili tüm verilerin tutulduğu, izlendiği ve değerlendirildiği bir platform olarak hizmet veriyor. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi geliştirdiği 'Akademik Değerlendirme Sistemi' ile dijital değerlendirmeler yapıyor
Bayburt Üniversitesi geliştirdiği 'Akademik Değerlendirme Sistemi' ile dijital değerlendirmeler yapıyor

Bayburt Üniversitesi, araştırma, Türkiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi geliştirdiği 'Akademik Değerlendirme Sistemi' ile dijital değerlendirmeler yapıyor - Son Dakika


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