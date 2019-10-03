Son Dakika Haberleri: Bayburt Üniversitesi heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti
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Bayburt Üniversitesi heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

1 saat önce

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile Rektör Yardımcıları ve fakülte dekanlarından oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti, System.String[]

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile Rektör Yardımcıları ve fakülte dekanlarından oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.


Vali Epcim, makamında görüştüğü Rektör Coşkun ve fakülte dekanlarıyla akademik faaliyetlere ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretleri dolayısıyla Prof. Coşkun ile beraberindeki heyete teşekkür eden Vali Epcim, çalışmalarında başarılar diledi.


Rektörü Coşkun ise heyet adına Vali Epcim'e yeni görevinin hayırlı olması temennilerini ileterek misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.


Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Uçurum, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Özkan, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal ile Rektörlük Özel Kalem Müdürü Faruk Gökçe yer aldı. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Selçuk Coşkun, Cüneyt Epcim, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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