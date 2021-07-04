Bayburt Üniversitesi ile Kenan Yavuz Kültür Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi ile Kenan Yavuz Kültür Vakfı arasında yerel ve kültürel değerleri ön plana çıkaracak etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen imza töreninde, müzede verilen hizmetlerin kalitesini geliştirmek üzere burada çalışan personel için çeşitli eğitim programları yürütmeyi planladıklarını söyledi.

Aynı zamanda müzede kurulan butik otelde sunulacak yemeklerin belirli kalite düzeyini sağlamak için üniversitenin ilgili bölümlerindeki öğretim elemanlarının mutfağa destek sağlayacağına işaret eden Türkmen, burada yapılacak sanatsal, kültürel faaliyetler noktasında iş birliğine gitmeyi düşündüklerini aktardı.

Türkmen, ilgili bölümlerdeki öğrencileri müzeye getirmeyi ve burada yapılacak faaliyetlerin parçası kılmayı, staj uygulamalarının bazılarını burada gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Dolayısıyla eğitim öğretim anlamında hem buradaki personele katkı sağlamayı hem de kendi öğrencilerimizin uygulama alanı olarak buradan istifade etmeyi planlıyoruz." dedi.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin yükselen bir değer olduğunu vurgulayan Türkmen, "Bu marka değeri üzerinden üniversitemizin de inşallah bilinirliğini artırmaya gayret edeceğiz. İki yönlü faydalı olacağına inandığım bir protokol gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

İş insanı Kenan Yavuz ise müzenin kuruluş amacıyla ve Avrupa Müze Forumunca verilen 2021 yılı Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü ile mütenasip bir iş birliği yaptıklarını ifade ederek, bölgenin kültürel, sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak projelere çözüm ortağı olmak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Türkmen ile Yavuz protokolü imzaladı.