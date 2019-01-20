Son Dakika Haberleri: Bayburt Üniversitesi ile PTT İl Başmüdürlüğü Arasında İndirimli Gönderim Protokolü İmzalandı

Bayburt Üniversitesi ile PTT İl Başmüdürlüğü Arasında İndirimli Gönderim Protokolü İmzalandı

22 dakika önce

Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin, akademik ve idari personellerinin PTT Kargo hizmetinden yüzde 45 indirimle faydalanmasına yönelik protokol, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve PTT İl Başmüdürü Mehmet Karabaş tarafından imzalandı.

Bayburt Üniversitesi ile PTT İl Başmüdürlüğü Arasında İndirimli Gönderim Protokolü İmzalandı, System.String[]
Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin, akademik ve idari personellerinin PTT Kargo hizmetinden yüzde 45 indirimle faydalanmasına yönelik protokol, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve PTT İl Başmüdürü Mehmet Karabaş tarafından imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Rektör Coşkun, Türkiye'nin neredeyse her şehrinden öğrenci ve akademisyenlere ev sahipliği yapan Bayburt'ta kargo hizmetlerinin önemli olduğunu dile getirdi. PTT ile yapılan işbirliğinin özellikle öğrencilerin ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını düşündüklerini belirten Coşkun, sosyal sorumluluk yaklaşımından dolayı Karabaş'a teşekkür etti.

Başmüdür Karabaş ise, üniversitenin kent için bir değer olduğunu ifade ederek, gönderim sirkülasyonunu genişletmeyi amaçladıklarını söyledi. Karabaş, kargo ve iletişim hizmetleri konusunda hizmet standartlarını genişlettiklerini ve üniversite gönderilerinde artış beklediklerini sözlerine ekledi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

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