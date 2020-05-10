Bayburt Üniversitesi ile Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler çerçevesinde Bayburt Üniversitesi ile Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.



2019 yılı sonunda Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, Şubat 2020 itibariyle başta Avrupa kıtası olmak üzere tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermiş ve Mart 2020'de ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak nitelendirilmişti. Covid-19 salgının kısa sürede ciddi boyutlara ulaşması ile birlikte ülkemizde de Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından seri ve etkili önlemler alınarak salgının etkisinin azaltılmasına yönelik çok önemli adımlar atıldı.



Korona virüs salgınına karşı ülkemizde alınan tedbirler kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm illerde valilerin başkanlığında il pandemi kurullarının oluşturulması talimatı sonrası Bayburt'ta da oluşturulan il pandemi kuruluna yardımcı olunması amacı ile Bayburt Üniversitesi ile Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü arasında önemli bir protokol imzalandı.



Bayburt Üniversitesi ile Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan bu önemli protokol ile Covid-19 salgının tespiti, daha sağlıklı ve hızlı sonuçlar elde edilebilmesi maksadıyla, Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (BUMER) bünyesindeki mevcut bir adet Rotor-Gene-Q Model Real-Time PCR cihazı (Polimeraz Zincir Reaksiyonu cihazı) ve ekipmanları (PCR Soğuk Metal Blokları, PCR cihazına entegre bir adet bilgisayar), bir adet Hermle Z326 Model Santrifüj cihazı ve bir adet Hirayama HV 85-L Model Otoklav cihazı, Bayburt Devlet Hastanesinin kullanımına sunuldu. - BAYBURT