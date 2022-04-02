Bayburt Üniversitesi köy okulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
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Bayburt Üniversitesi köy okulu öğrencilerini ağırladı

02.04.2022 14:00

Bayburt Üniversitesi, köydeki ilkokulun öğrencilerini misafir etti.

Bayburt Üniversitesi, köydeki ilkokulun öğrencilerini misafir etti.

Sancaktepe köyündeki ilkokulun öğrencileri, üniversitenin konuğu olarak Baberti Kampüsü'nü gezdi. Kampüsteki Merkez Kütüphaneyi ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Üniversite öğrencileriyle sohbet eden çocuklar, Yaşam Merkezi'nde bovling oynama fırsatı buldu. Diğer sosyal alanları da gezen öğrenciler, ilk kez üniversiteye gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Bayburt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Arif Erkul, AA muhabirine, üniversitenin her hafta bir köy okulunun öğrencilerini misafir ettiğini söyledi.

Öğrencilerin, üniversitede çeşitli alanları gezerek eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Erkul, "Amacımız burada bir farkındalık yaratmak. Çünkü bugünün çocukları, yarının gençleri. İlerleyen zamanda üniversitemizde okuyacak veya başka üniversiteye gidecek kardeşlerimiz şimdiden bu havayı teneffüs ediyor." dedi.

Şimdiye kadar 16 köy okulundan 750 öğrenciyi ağırladıklarını bildiren Erkul, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in isteğiyle yıl sonuna kadar tüm köy okulu öğrencilerini üniversitede konuk edeceklerini belirtti.

Öğrencilerden Zeynep Kekeç de üniversitede güzel vakit geçirdiğini, diğer arkadaşları gibi ilk kez bovling oynadığını söyledi.???

Bayburt Üniversitesi köy okulu öğrencilerini ağırladı
Bayburt Üniversitesi köy okulu öğrencilerini ağırladı
Bayburt Üniversitesi köy okulu öğrencilerini ağırladı
Bayburt Üniversitesi köy okulu öğrencilerini ağırladı

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Kaynak: AA

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