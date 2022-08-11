Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne çevrimiçi başvurular yarın sona eriyor - Son Dakika
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Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne çevrimiçi başvurular yarın sona eriyor

11.08.2022 11:54
Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne çevrimiçi başvurular yarın sona eriyor

Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne çevrimiçi başvuruların devam ettiği bildirildi.

Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne çevrimiçi başvuruların devam ettiği bildirildi.

Bayburt Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 akademik yılı için öğrenci alım ilanına çıkan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün 15 tezli yüksek lisans, 6 doktora ve 1 tezsiz yüksek lisans programına yapılan başvuruların artarak devam ettiği belirtildi.

Çevrimiçi başvuru ve ön kayıt sürecinin yarın mesai bitimine kadar süreceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mülakat şartı bulunan tezli yüksek lisans ve doktora programları için tarih 17 Ağustos olarak belirlendi. Başvurusu kabul edilen adaylar için kesin kayıt ve yerleştirme işlemleri ise 22 Ağustos-5 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Ön kayıt ve başvurular https://www.bayburt.edu.tr/tr/2022-2023-guz-yariyili-lisansustu-ogrenci-alim-ilani adresinden yapılabilir."

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Kaynak: AA

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne çevrimiçi başvurular yarın sona eriyor - Son Dakika

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