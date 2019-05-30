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Bayburt Üniversitesi'nde 'Hayvan Dostu Kampüs Projesi' hayata geçirildi

1 saat önce

Bayburt Üniversitesi mezunlarından Muhammed Badur'un öğrencilik döneminde kendi imkanlarıyla ürettiği ve sokak hayvanlarını beslemek için şehrin çeşitli odaklarına yerleştirdiği 'Dostluk Aparatları', Dr. Öğr.

Bayburt Üniversitesi'nde 'Hayvan Dostu Kampüs Projesi' hayata geçirildi, System.String[]
Bayburt Üniversitesi mezunlarından Muhammed Badur'un öğrencilik döneminde kendi imkanlarıyla ürettiği ve sokak hayvanlarını beslemek için şehrin çeşitli odaklarına yerleştirdiği 'Dostluk Aparatları', Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tutkun ve proje ekibi tarafından geliştirilen yeni prototipleri ile Baberti ve Dede Korkut Külliyelerine yerleştirildi.

Bayburt Üniversitesi'nin destekleriyle Muhammed Badur tarafından 2017 yılı Mayıs Ayında başlanan 'Dostluk Aparatı' çalışmasının ülke çapında ses getirmesi ve diğer üniversitelerdeki çalışmalara örnek olmasıyla birlikte, aparattaki eksiklikleri gidererek mama kaybını engelleyen ve daha işlevsel bir tasarım oluşturmayı hedefleyen 'Sokak Hayvanlarına Yönelik Dostluk Aparatı Prototipi Tasarımı ve İmalatının Geliştirilmesi' projesi, Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tutkun tarafından hayata geçirildi. Başarıyla tamamlanan proje sonrasında ortaya çıkan mama kalıplarını uygulama için Külliyelerdeki çeşitli noktalara monte eden Tutkun ve öğrenci ekibi, etkin dönütler elde etti. 'Yaşayan Kampüsler' sloganıyla doğa ile bütünleşmiş sosyal donatılar oluşturan Bayburt Üniversitesi Baberti ve Dede Korkut Külliyelerinin halihazırda birçok hayvan dosta ev sahipliği yaptığını belirten Tutkun, sosyal sorumluluk bilincini yansıtan tasarımlarını şehrin çeşitli noktalarına yerleştireceklerini ifade etti.

'Dostluk Aparatı' projesini yakından takip eden Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Muhammed Badur'un kendi imkanlarıyla başlattığı projeyi kendisiyle paylaştığı anda çok memnun olduğunu ve ilgili akademik birimlere tasarım desteği için yönlendirme yaptığını söyledi. Sosyal sorumluluğu ve değerleri ön planda tutan öğrenciler yetiştirme hedeflerinden söz eden Coşkun, öğrencilerinin sosyal projelerine her zaman destek verdiklerini ve Dostluk Aparatı Geliştirme Projesinin bunun en somut örneği olduğunu dile getirdi. Coşkun, Bayburt Üniversitesi Külliyelerinin sokak hayvanları için güvenli bir yuva olduğunu belirterek, öğrenciler ile hayvanlar arasındaki dostluk bağlarını görmenin kendilerini memnun ettiğini ve çoğu öğrencinin hayvanları elleriyle beslediğine tanıklık ettiğini dile getirdi. Proje ekibine ve Tutkun'a teşekkür eden Coşkun, proje çıktılarının ülke çapında yaygınlaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:51 Kaynak: İHA
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