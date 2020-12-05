Bayburt Üniversitesi'nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi'nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha

05.12.2020 13:01
Bayburt Üniversitesi'nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha, System.String[]

Yayımladığı eserlerle Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi.

Yayımladığı eserlerle Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi. 'Bayburt'taki Türbe ve Ziyaret Yerleri' adlı eser Bayburt Üniversitesi yayınları arasındaki yerini aldı.

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Özlem Ünalan'ın, Bayburt ve köylerinde yürüttüğü çalışmaları neticesinde ortaya çıkan 'Bayburt'taki Türbe ve Ziyaret Yerleri' adlı eserde, Bayburt'taki ziyaret yerleri ele alınarak buralardaki kişilerin hayatları ve türbelerinin özellikleri hakkında bilgi veriliyor.

Yürüttüğü çalışmalar sonucunda böyle bir eseri Bayburt'a ve Bayburt Üniversitesine kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden öğretim elemanı Ünalan, kitabın içeriğine yönelik yaptığı açıklamada; "Üç bölümden oluşan bu çalışmamızda Bayburt'un merkezinde, ilçelerinde ve köylerinde yer alan 91 adet ziyaret yeri tanıtıldı. Şahısların kerametleri ve ziyaret yerleri ile ilgili efsaneler kaynak kişilerden derlendi. Ziyaret yerleri etrafında gerçekleştirilen pratikler de halk bilimi açısından incelendi. Bazı ziyaret yerleriyle ilgili yazılı bilgi olmadığı için yalnızca kaynak kişilere başvurularak; bunlar dışındakiler ise yazılı ve sözlü kaynaklardan yararlanılarak tanıtıldı." dedi.

Bayburt'un bağrında yer alan bu manevi hazinelerin tanıtılması için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden öğretim elemanı Ünalan; "Bu eserin hazırlanmasında her türlü desteği sağlayan, maddi ve manevi katkılarıyla çalışmamızın kitaba dönüştürülmesinde teşvikleriyle sürekli bizleri motive eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a, Bayburtlu hemşerilerimize ve kitabın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Coşkun ise "Bayburt sözlü halk kültürünün zengin ve güçlü olduğu önemli merkezlerden biridir. Bu eser de bu doğrultuda Bayburt'un halk kültürüne katkı sağlayacak önemli bir çalışmadır. Bayburt'un fethinde öncü rol oynayan komutanlardan, devrin önemli alimlerinden dersler alarak yetişen Bayburtlu alimlere kadar pek çok önemli ismin yer aldığı bu eserde; bu manevi mimarların efsaneleşen hayatları, haklarında anlatılan menkıbeler can bulmuştur. Bu tür manevi zenginliklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hususunda da bu eser, son derece önemli bir çalışmadır." vurgusunda bulundu.

Üniversite olarak, bölge ve şehir için yapılan araştırmaları bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da destekleyeceklerini belirten Rektör Coşkun; "Bu kapsamlı çalışmayı hazırlayan öğretim elemanı Özlem Ünalan'a teşekkür ederim. Bu eserin Bayburt'un tarihi hafızasında önemli bir kazanç olmasını temenni eder, bilim dünyası ve Bayburt için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi'nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha
Bayburt Üniversitesi'nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha
Bayburt Üniversitesi'nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, toplum, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi'nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha - Son Dakika


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