Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Buzu Sanata Dönüştürdü

Bayburt Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin buzdan yaptığı heykeller, Baberti Külliyesi'ni adeta açık hava sanat galerisine dönüştürdü.

Bayburt Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin buzdan yaptığı heykeller, Baberti Külliyesi'ni adeta açık hava sanat galerisine dönüştürdü.Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri, Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taş danışmanlığında yaptığı buzdan heykeller, öğrenci ve akademisyenlerin ilgi odağı oldu.



Öğrencilerin hayal ettiklerinden yola çıkarak çizimleri oluşturulan heykeller, ortak performans ve emek süreci sonucunda buzdan birer sanat eseri olarak Baberti Külliyesi'nde belirdi.



Bayburt Kalesi, sandal, yöresel kardan adam, voswos araba ve ay yıldız imgeleri, öğrencilerin elleriyle somutlaştığı buzdan heykeller, kışın en güzel yaşandığı şehirlerden biri olan Bayburt'a sanatsal bir görünüm de kazandırdı.



Öğretim Görevlisi Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin içindeki merak ve ilgiyi sanata dönüştürmek için yola çıktıklarını, bölgenin iklim şartlarının da kendilerine en güzel hammaddeyi sunduğunu söyledi.



Taş, önceki günlerde de Dede Korkut Külliyesi'nde yer alan rektörlük binası önüne öğrencilerle birlikte yaptıkları Bayburt Kalesi ile 5 metrelik Dede Korkut heykelinden sonra, yeteneklerini geniş bir alana yaymak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.



Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin konsept oluşturma mantığına aşina olmalarının işlerini kolaylaştırdığının altını çizen Taş, eksi 20 derecelerde gerçekleştirdikleri özverili çalışmaların güzel sonuçlar verdiğini kaydetti.



Taş, çalışmaların sürecinde kendilerine her yönüyle destek olan Rektör Selçuk Coşkun'a sanata saygı yaklaşımı ve idarecilik vizyonu nedeniyle teşekkür etti.



Çalışmalara katılan Grafik Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ahmet Şahin Çiçek de arkadaşlarıyla birlikte ekip olarak çalıştıkları bu çalışma süresince sanatın, dayanışmanın ve birliğin anlamını daha iyi kavradıklarını ifade etti.



Çiçek, öğrenci arkadaşlarıyla okul bünyesinde bu alanda bir topluluk kurmak istediklerini de anlatarak, bu vesileyle Bayburt'un yöresel ve tarihsel unsurlarını karla birlikte sanatsal dille anlatmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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