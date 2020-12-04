Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alıyor - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

04.12.2020 12:52
Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alıyor, System.String[]

Bayburt Üniversitesi'nce çeşitli bölümlerde görevlendirilmek üzere öğretim elemanı alınacak.

Bayburt Üniversitesi'nce çeşitli bölümlerde görevlendirilmek üzere öğretim elemanı alınacak. Alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'nden çıkılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d ve 31. maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir." denildi.

İlanda sınav takvimi: Başvuru başlama tarihi: 03.12.2020 Perşembe Son başvuru tarihi: 17.12.2020 Perşembe. Ön değerlendirme tarihi: 21.12.2020 Pazartesi. Sınav giriş tarihi: 24.12.2020 Perşembe. Sonuç açıklama tarihi: 28.12.2020 Pazartesi olarak belirtilerek, "Öğretim görevlisi ilanlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet alanlarının ALES puan türünden, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların başvurdukları lisans alanının ALES puan türünden en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosu ve araştırma görevlisi kadroları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2020 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir." bilgisine yer verildi.

İlanda öğretim elemanı alınacak bölüm ve sayısı da şöyle açıklandı:

"Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (Uygulamalı Birim) 1, Uluslararası İlişkiler Ofisi 1, UZEM (Uygulamalı Birim) 2, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetim 1, Uygulamalı Bilimler Fakültesi 1. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

Bayburt Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, araştırma, Lisans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alıyor - Son Dakika


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