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Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi önümüzdeki yıl vizyonunu Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı yıllık programı ışığında... - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi önümüzdeki yıl vizyonunu Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı yıllık programı ışığında...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan 2020 Yılı Yıllık Programı ile belirlenen makroekonomik ve sektörel politikalar ile bunların hayata geçirilmesine yönelik uygulamalar Bayburt Üniversitesinde mütalaa edildi.

Bayburt Üniversitesi önümüzdeki yıl vizyonunu Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı yıllık programı ışığında..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan 2020 Yılı Yıllık Programı ile belirlenen makroekonomik ve sektörel politikalar ile bunların hayata geçirilmesine yönelik uygulamalar Bayburt Üniversitesinde mütalaa edildi.


Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un başkanlığındaki toplantıya, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile idari birimlerin yöneticileri katıldı.


Cumhurbaşkanlığı Programının özellikle önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimi ilgilendiren konuları ile küresel değer zincirinde ülkemizin daha yüksek katma değerli bir pay elde edilebilmesi amacıyla öncelikli bilimsel ve teknolojik araştırmaların içeriği, öğrencilere yönelik sağlık, kültür, spor, sivil toplum, karar alma mekanizmaları gibi konularda bilinç ve farkındalık artırıcı faaliyetler, nitelikli uluslararası öğrenci sayısının artırılması, kamu kuruluşları ile işbirliği, güvenlik, çevre, aile ve kadın, afet yönetimi, kültür ve sanat konularında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar bir sunum gerçekleştirdi.


Toplantıda, ülkemizin kalkınması ve insanımızın refahının artışı temel amacı doğrultusunda belirlenen hedef, politika ve tedbirlere yönelik akademik ve idari birimlerin gerçekleştirebilecekleri somut, ölçülebilir ve bir yıllık zaman diliminde tamamlanabilecek faaliyet, bilimsel araştırma, proje, iş ve işlemler değerlendirildi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Selçuk Coşkun, Bayburt, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:41 Kaynak: İHA
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