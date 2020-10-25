Bayburt Üniversitesi, organik aspir ürünleriyle ilklere imza atıyor - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi, organik aspir ürünleriyle ilklere imza atıyor

25.10.2020 08:33
Bayburt Üniversitesi, organik aspir ürünleriyle ilklere imza atıyor, System.String[]

Organik ve sürdürülebilir tarım alanında bölgenin ve şehrin kalkınmasına katkı sunan ve birçok önemli projeyi hayata geçiren Bayburt Üniversitesi, organik aspir yağı ile birlikte organik aspir çiçeği, organik aspir küspesi, organik aspir tohumu üreterek yeni bir ilke imza attı.

Organik ve sürdürülebilir tarım alanında bölgenin ve şehrin kalkınmasına katkı sunan ve birçok önemli projeyi hayata geçiren Bayburt Üniversitesi, organik aspir yağı ile birlikte organik aspir çiçeği, organik aspir küspesi, organik aspir tohumu üreterek yeni bir ilke imza attı.

Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gül, üniversitenin organik tarım işletmeciliği uygulama alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla organik ayçiçeği yağının ardından tamamen doğal aspir yağı elde etmeyi başardı.

Aspir bitkisinden elde edilen ürünler ve çalışmaları hakkında bilgi veren Öğretim Üyesi Gül, çalışmanın en başında bölgeye uygun ve en verimli çeşitlerin belirlenmesi için 8 farklı aspir türünün tamamen doğal yöntemlerle yetiştirildiğini söyledi. Kurak iklim koşullarına dayanıklılığıyla bilinen aspir bitkisinden elde edilen yağın omega-9 ve omega-6 yağ asitlerinin yanı sıra E vitaminleri içermesi nedeniyle beslenme değeri yüksek olan bitkisel yağlardan biri sayıldığını dile getiren Öğretim Üyesi Gül, aspir'in kolesterol, kan dolaşımı, bağışıklık sistemini güçlendirici birçok sağlık sorununa yönelik önemli etkiye sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca aspir çiçeklerinin yalancı safran gibi boya sanayisinde kullanıldığına değinen Öğretim Üyesi Gül, aspir'in yemeklerde baharat olarak kullanılmasının yanı sıra alternatif tıp, kozmetik, biyodizel gibi farklı birçok alanda da kullanıldığını dile getirdi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret ederek, ürünler ve çalışmaları hakkında bilgi veren Öğretim Üyesi Gül, bundan sonraki çalışmalarına da daha büyük bir motivasyonla devam edeceğini dile getirerek; başta Rektör Coşkun olmak üzere tüm akademik ve idari paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Organik tarımı önemsediklerinin altını çizen Rektör Coşkun ise sanayi şartları sınırlı olmasına rağmen elverişli toprak ve iklim yapısına sahip olan Bayburt'un tarımsal alanda kalkınmaya müsait olduğunu ifade etti. Üniversite olarak bu durumu fırsata çevirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Rektör Coşkun, Öğretim Üyesi Gül ve emeği geçenlere teşekkür ederek yeni çalışmalar hususunda desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, organik aspir ürünleriyle ilklere imza atıyor
Bayburt Üniversitesi, organik aspir ürünleriyle ilklere imza atıyor

Bayburt Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Bayburt, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi, organik aspir ürünleriyle ilklere imza atıyor - Son Dakika

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