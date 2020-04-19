Bayburt Üniversitesi organik tarımdaki ürün çeşitliliğini artırıyor - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi, tarımsal üretime bilimsel destek sağlayabilmek için organik koşullarda yetiştirdiği ürün çeşitliliğini artırıyor.



Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi sürecinde, Türkiye'nin korona virüs (Covid-19) salgınına karşı her alanda gösterdiği mücadelesine Bayburt Üniversitesinden de destek gelmeye devam ediyor.



Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadelesinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, pandemi ile mücadelede tarımın, savunma sanayisi kadar önemli olduğunu ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için, kaliteli ve sağlıklı gıdaya her durumda ulaşılabiliyor olması gerekliliğini ifade etmesinin ardından ülke genelinde başlatılan tarım seferberliği kapsamında Bayburt Üniversitesi de çalışmalarına başladı. Bayburt Üniversitesi, tarımsal üretime bilimsel destek sağlayabilmek için araştırma ve uygulama alanlarında başlattığı çalışmalarla, organik koşullarda yetiştirdiği ürün çeşitliliğini artırarak ülke genelinde başlatılan bu seferberliğe destek oluyor.



Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık ve Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gül ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bayraktar tarafından, üniversitenin uygulama ve araştırma alanlarında ve organik koşullarda; Bayburt Tarhunu, ayçiçeği, aspir, yer fıstığı ve patates gibi bitkiler için çeşitli verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacı ile bilimsel çalışmalar başlatıldı. Ayrıca 'Ata Tohumu' adı da verilen geleneksel tohumların çoğaltılması ile ilgili çalışmalarında yapıldığı Bayburt Üniversitesinde, organik uygulama ve araştırma alanlarında gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerle; patates, yağ bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler gibi sağlık alanında ve gıda sektöründe kullanılan birçok bitki hakkında yapılan bilimsel çalışmalarla hem ulusal hem de yerel tarımsal üretime katkı sağlanması hedefleniyor. - BAYBURT