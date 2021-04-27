Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen görevine başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bayburt Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Prof. Dr. Selçuk Coşkun'dan törenle görevi devraldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Türkmen, Coşkun'a bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

El birliği ile çalışarak Bayburt Üniversitesini daha yüksek seviyelere taşıyacaklarını belirten Türkmen, "Bugün geldiğimiz nokta, akademi ve üniversitemiz için hizmet yarışında bir değişimden ibarettir. Bayburt Üniversitesi Rektörlük görevini bizler devralırken, aldığımız yerden daha yukarılara ve ilerilere taşıma hedefi edinmiş bulunmaktayız. Bizler bu doğrultuda, güçlü bir şekilde çalışma gayretinde olacağız."dedi.

Coşkun ise Bayburt Üniversitesinin gösterdiği gelişim ile kısa sürede kurumsal bir kimliğe kavuştuğunu anlattı.

Üniversitenin bundan sonraki dönemde de hızla büyüyeceğini vurgulayan Coşkun şunları söyledi:

"Böyle bir üniversitenin rektörü olarak iki dönem boyunca hizmet etme imkanı tanıdığı için öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Süreç içerisinde Sayın Bakanımız Naci Ağbal ve Sayın YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'ın çok büyük desteklerini gördük. Kendilerine bizlere sağladıkları desteklerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Rektörlük görevimiz süresince, burada bizimle beraber görev yapan değerli hocalarımıza, idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize, üniversitemizin tüm dış paydaşlarına, Bayburt'ta yer alan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine iş birlikleri ve sağladığı katkılardan dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün burada kendisini yakından tanıdığımız, sevdiğimiz çok değerli bir hocamıza görevi devrediyor olmak bizim için mutluluk verici. Ben üniversitemizin bundan sonraki süreçte inşallah daha da ileriye gideceğine eminim."

Konuşmaların ardından Coşkun, Türkmen'e çiçek takdim etti. Rektör Türkmen ise yaptığı hizmetlerden dolayı Coşkun'a plaket takdim etti.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de katıldı.