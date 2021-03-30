Bayburt Üniversitesi, şehrin manevi ve tarihi değerlerinin isimlerini yaşatmaya devam ediyor - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi, şehrin manevi ve tarihi değerlerinin isimlerini yaşatmaya devam ediyor

30.03.2021 14:20
Bayburt Üniversitesi, şehrin manevi ve tarihi değerlerinin isimlerini yaşatmaya devam ediyor, System.String[]

Bayburt Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla üniversitedeki bazı birimlere Bayburt'un önde gelen manevi ve tarihi şahsiyetlerinin isimleri verildi.

Bayburt Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla üniversitedeki bazı birimlere Bayburt'un önde gelen manevi ve tarihi şahsiyetlerinin isimleri verildi.

Gerçekleştirdiği çalışmalarla Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesi, aynı zamanda Bayburt'un tarihi ve manevi şahsiyetlerinin isimlerini de üniversitede yaşatmaya devam ediyor.

Şehir merkezinde bulunan iki külliyesine de Bayburt'un manevi ve tarihi şahsiyetlerinin isimlerini veren Bayburt Üniversitesi; Bayburt temalı olarak yayınladığı 15 eserle birlikte düzenlediği akademik çalışmalar ve üniversitedeki bazı birimlere verdiği isimlerle şehrin manevi ve tarihi şahsiyetlerinin tanıtımına ve isimlerinin yaşatılmasına önemli katkılar sağlıyor.

Türk dünyası için oldukça önemli bir yere sahip olan Dede Korkut; fıkıh, hadis, kelam tefsir, usul ve dil alimi olan Ekmelüddin Baberti'nin isimlerini şehir merkezindeki külliyelerinde yaşatmaya devam eden Bayburt Üniversitesinde, senato tarafından alınan kararla İlahiyat fakültesinde yer alan çok amaçlı salonlara da Bayburt'un önde gelen değerlerinin isimleri verildi. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yer alan 580 kişilik çok amaçlı salona Bayburt'un önemli kanaat önderlerinden, mahviyet ehli ve gönül insanı Dede Paşa Hazretleri'nin; 240 kişilik konferans salonuna ise Yakutiye medreselerinin müderrislerinden ve kelam, felsefe, mantık, fıkıh, hilaf, cedel, hadis, tefsir, tasavvuf gibi ilim alanlarında önemli bir alim olan Sadrü'ş Şeria Hazretleri'nin ismi verildi.

Bayburt Üniversitesi olarak bugüne kadar Bayburt'un tarihi, kültürel ve manevi zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; "Anadolu'nun kadim yerleşim yerlerinden olan Bayburt, tarihin muhtelif dönemlerinden geçmiş ilim, marifet ve kültür beldesidir. Birçok tarihi ticaret yolunun uğrak ve istirahat noktası olması hasebiyle Bayburt, tüm şark alemine tesir edecek ilim ve irfan erbabının yetiştiği bir yer olmuştur. Bizlerde, bu kadim şehrin önemli bir parçası olarak Bayburt'a hizmet yolunda birçok çalışmanın bizleri beklediği bilinciyle şehrimizin tarihi ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması, bunların gelecek kuşaklara en güzel şekliyle aktarılması gayesiyle akademik, bilimsel, kültürel ve sosyal hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu bağlamda, yayınladığımız eserlerimiz ve akademik çalışmalarımızın yanı sıra üniversitemizdeki bazı birimlerimize de şehrimizin tarihi ve manevi şahsiyetlerinin isimlerini vererek Bayburt'ta yetişmiş olan nice alim, gönül dostunun öğrencilerimiz ve halkımız tarafından yakından tanınmasına katkı sağlamayı ve yetiştiğimiz bu topraklara var olan vefa borcumuzu ödemeyi arzu ediyoruz." dedi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, şehrin manevi ve tarihi değerlerinin isimlerini yaşatmaya devam ediyor
Bayburt Üniversitesi, şehrin manevi ve tarihi değerlerinin isimlerini yaşatmaya devam ediyor

Bayburt Üniversitesi, Dede Korkut, Bayburt, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi, şehrin manevi ve tarihi değerlerinin isimlerini yaşatmaya devam ediyor - Son Dakika


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