Bayburt Üniversitesi, spor alanında önemli bir kongreye ve zirveye ortaklık edecek - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi, spor alanında önemli bir kongreye ve zirveye ortaklık edecek

18.05.2021 12:02
Bayburt Üniversitesi, spor alanında önemli bir kongreye ve zirveye ortaklık edecek, System.String[]

Bayburt Üniversitesi, Türkiye'nin en önemli ulusal ve uluslararası spor zirvelerinden biri olan 'Herkes İçin Spor Zirvesi'nin ve dördüncüsü düzenlenecek olan 'Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nin ortağı olarak, kongre ve zirvede gerçekleştirilecek etkinliklere önemli destekler verecek.

Bayburt Üniversitesi, Türkiye'nin en önemli ulusal ve uluslararası spor zirvelerinden biri olan 'Herkes İçin Spor Zirvesi'nin ve dördüncüsü düzenlenecek olan 'Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nin ortağı olarak, kongre ve zirvede gerçekleştirilecek etkinliklere önemli destekler verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenecek olan 'Herkes İçin Spor Zirvesi' ve dördüncüsü düzenlenecek olan 'Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi' 21-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu iki önemli ve büyük organizasyon, bu yıl kuruluşunun 95. yılını kutlayan Gazi Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi'nin önemli katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Herkes için spor adına Türkiye'de düzenlenen önemli organizasyonların başında gelen 'Herkes İçin Spor Zirvesi' ve '4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nde Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) da paydaş olarak yer alacak. Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinliklere ayrıca çok sayıda eğitim kurumu ile ulusal spor federasyonu da destek veriyor.

Düzenlenecek olan Herkes İçin Spor zirve ve kongresinin amaçlarının başında, uluslararası düzeyde gelişen ve güçlenen Herkes İçin Spor hareketi hususunda daha geniş bir farkındalık oluşturmak geliyor. Bu doğrultuda; akademik camiadan araştırmacılar ve Herkes İçin Spor alanındaki yöneticiler, sağlık, kültür, turizm, ticaret, yerel yönetimler ve eğitim dünyasından konunun ilgililerini ortak bir platformda buluşturmak hedefleniyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan 'Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nin teması ise Covid-19 sürecine vurgu yapılarak, "Salgın sürecinde fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam" olarak belirlendi. Yurt dışından ve yurt içinden pek çok önemli spor kuruluşunun üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı kongrede, ayrıca çok sayıda akademisyen bilimsel araştırmaları hakkında sunum yapacak. Bununla birlikte organizasyon kapsamında, herkes için spor, wellness, nefes egzersizleri ve sağlıklı yaşam ile ilgili gelişim seminerleri de düzenlenecek.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan programlar, alanında uzman onlarca akademisyen, yönetici ve spor insanın katılımıyla, birçok faklı oturumla gerçekleştirilecek. Kongre Genel Sekreterliğini yürütecek olan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen aynı zamanda 'Herkes İçin Spor Zirvesi' ve '4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nin açılış programında bilgilendirme sunumunu da yapacak. Rektör Türkmen ayrıca; 21 Mayıs 2021 tarihinde on iki federasyon başkanının katılımı ile gerçekleştirilecek olan 'Spor Federasyonları Gözünden Salgın' başlıklı ikinci oturum ile 22 Mayıs 2021 tarihinde, Japonya ve İngiltere gibi önemli spor ülkelerinden birçok federasyon başkanı, bilim insanı ve spor yöneticisinin katılımı ile İngilizce olarak gerçekleştirilecek olan 'Physical Activity During the Covid-19 Pandemic' başlıklı dördüncü oturuma da oturum yöneticisi olarak katkı sağlayacak.

Organizasyon hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunan Rektör Türkmen, ulusal ve uluslararası sahada alanında uzman birçok katılımcı ile gerçekleştirilecek olan bu büyük organizasyonun Türkiye'de ilk defa yapıldığını vurguladı.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi veren Türkmen; "Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan 'Herkes İçin Spor Zirvesi' ve 4.cüsü yapılacak olan 'Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi' alanında uzman onlarca akademisyen, üst düzey yönetici, spor insanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, spor yazarları ve basın mensuplarının katılımıyla, birçok faklı oturumla gerçekleştirilecek. Zirve ve Kongre Genel Sekreterliğini de yürütecek olduğumuz programların açılışında faaliyete ilişkin bir bilgilendirme sunumu da yapacağız." dedi

Programın açılış konuşmalarının Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından yapılacağını belirten Rektör Türkmen; programda ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve YÖK Başkanvekili Sayın Prof. Dr. M.İ. Sefa Kapıcıoğlu'nun da birer konuşma yapacaklarını ifade etti.

Programlar çerçevesinde bazı oturumlara da kendisinin oturum yöneticisi olarak katılacağını dile getiren Rektör Türkmen; "21 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz 'Spor Federasyonları Gözünden Salgın' başlıklı ikinci oturuma on iki spor federasyonu başkanımız katılacak. Bu oturumlara; Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Dr. Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Dr. Ömür Fatih Karakullukçu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Modern Pentatlonun Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır katılacak, salgın sürecindeki tecrübeleri ve gelecek planlamaları ile bilgilendirme yapacaklar." dedi.

22 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 'Physical Activity During the Covid-19 Pandemic' başlıklı dördüncü oturuma da oturum yöneticisi olarak katılacağını dile getiren Rektör Türkmen; "Etkinliklerimize Japonya, İngiltere gibi ülkelerden birçok bilim insanı katılacak. İngilizce olarak gerçekleştirilecek olan bu oturumda, Japonya Küresel Tıp ve Spor Bilimleri Enstitüsünden Dr. Yuichi Ando "Covid-19 Döneminde Japonya'da Fiziksel Aktivite, Sağlıklı Yaşam ve Spor"; JPN Küresel Tıp ve Spor Bilimleri Enstitüsü Uzmanlarından Prof. Dr. Zubaidullo Ubaidulloev "Japonya'nın küresel herkes için spor projeleri ve Covid-19 salgınının etkileri"; Sultan Qaboos Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden aynı zamanda Umman Badminton Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Badriya K. Al-Hadabi "Çocuklarda fiziksel aktivite: faydalar ve güncel ölçüm yöntemleri"; Nottingham Üniversitesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ortopedi, Travma ve Spor Tıbbı Bölümü Spor ve Egzersiz Tıbbi Uzmanlarından Dr. Adeel Ahmad ise "Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite ile Astım İlişkisi" konularında katılımcılara bilgi paylaşımında bulunacaklar." dedi.

Programlar kapsamında göçmenlerle ilgili spor alanında yapılan çalışmaların ve salgın döneminde göçmenler ve spor ilişkisi gibi konuların da masaya yatırılacağı ifade eden Rektör Türkmen, bu programlara da çok sayıda akademisyenle birlikte, üst düzey bürokrat, yerel yönetimlerden belediye başkan yardımcıları, spor daire başkanları, yazarlar, ünlü futbolcular ve STK temsilcilerinin katılacağını söyledi. Türkmen, bu yıl ilk kez ihdas esilen Herkes İçin Hizmet Ödüllerinin de dört ayrı kategoride kurum ve kişilere verileceğini kaydetti.

'Herkes İçin Spor Zirvesi' ve '4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nde çevirim içi olarak gerçekleştirilecek olan tüm oturumlar canlı olarak yayınlanacak. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, spor alanında önemli bir kongreye ve zirveye ortaklık edecek
Bayburt Üniversitesi, spor alanında önemli bir kongreye ve zirveye ortaklık edecek

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi, spor alanında önemli bir kongreye ve zirveye ortaklık edecek - Son Dakika


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