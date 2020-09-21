Bayburt Üniversitesi tarımsal faaliyetlerine tüm olanaklarıyla devam ediyor - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi tarımsal faaliyetlerine tüm olanaklarıyla devam ediyor

Bayburt Üniversitesi Covid-19'un neden olduğu, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, tarımsal üretime bilimsel destek sağlayabilmek için diğer uygulama alanlarıyla birlikte Aydıntepe Meslek Yüksekokulu tarım alanlarında da üretime hız kesmeden devam ediyor.

Bayburt Üniversitesi tarımsal faaliyetlerine tüm olanaklarıyla devam ediyor, System.String[]

Bayburt Üniversitesi Covid-19'un neden olduğu, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, tarımsal üretime bilimsel destek sağlayabilmek için diğer uygulama alanlarıyla birlikte Aydıntepe Meslek Yüksekokulu tarım alanlarında da üretime hız kesmeden devam ediyor.

Bütün uygulama ve araştırma alanlarını tam anlamıyla eksiksiz kullanan Bayburt Üniversitesi Tarım Seferberliğine de destek olarak tarımsal faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin "Tarım, savunma sanayisi kadar önemli, çünkü COVİD-19' la top ve tüfekle savaşılmıyor. İlaç ile savaşılıyor, bağışıklık ile savaşılıyor, gıda ile savaşılıyor. İnsanımızın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için, kaliteli ve sağlıklı gıdaya her durumda ulaşabiliyor olması gerekiyor." ifadeleri dikkate alınarak, Bayburt Üniversitesi uygulama ve araştırma alanlarında yapılan bitkisel üretim çalışmaları daha önce de olduğu gibi büyük bir özenle gerçekleştiriliyor.

Organik üretimin önemini her fırsatta vurgulayan ve yetiştirdiği organik ürün sayısına her geçen gün yenilerini ekleyen Bayburt Üniversitesi; Aydıntepe Meslek Yüksekokulu bitkisel üretim alanlarında da bölgede ekonomik değeri yüksek olan ürünler yetiştiriyor. Özellikle Aydıntepe ve çevresinde yetiştirilen ve bölgeye özgü özellikleri ve lezzeti ile bilinen 'Aydıntepe Fasulyesi' hem ekonomik önemi hem de yöre koşullarında yetiştirilebilirliği yönünden önem taşıyor. 'Aydıntepe Fasulyesi' ile ilgili bölge yetiştiricilerine katkı sağlayacak projelerin de hayata geçirildiği Aydıntepe Meslek Yüksekokulu tarım alanlarında, ayrıca fasulyenin verim özellikleri ve bu özelliklerin iyileştirilmesi konusunda da önemli çalışmalar yürütülüyor.

Bölgenin en temel besin kaynaklarından biri olan buğday ile ilgili çalışmalar da yürüten Bayburt Üniversitesi, geniş alanlarda yapılan buğday üretimi ile önce bölge sonra ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışıyor. Aydıntepe Meslek Yüksekokulu tarım alanlarında ayrıca; verim yüksekliği, kolay adaptasyonu ve içerdiği yüksek kalite değerleri ile bilinen, yerli tescilli çeşitlerden olan Koçbaşı Nohut da yetiştirtiliyor. Özellikle toprak ve iklim isteklerinin Aydıntepe yöresine uygun olduğu belirlenen Koçbaşı Nohut üretimiyle, bölgede yetiştirilen ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Koronavirüs salgınından önce olduğu gibi bugün de bütün tarım alanlarını üretime dahil ederek hem yerel hem de ulusal tarımsal üretime bilimsel çalışmalar ile katkı sağlayacak çalışmalar yürüten Bayburt Üniversitesi; Aydıntepe Meslek Yüksekokulu tarım alanları ile birlikte diğer uygulama ve araştırma alanlarını da tam kapasite ile kullanarak, alanında uzman akademisyenler ile bilimsel faaliyetlerine devam ediyor. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Koronavirüs, Aydıntepe, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 17:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi tarımsal faaliyetlerine tüm olanaklarıyla devam ediyor - Son Dakika

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