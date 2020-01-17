Bayburt Üniversitesi yönetim kurulundan Demirözü Meslek Yüksekokuluna ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi yönetim kurulundan Demirözü Meslek Yüksekokuluna ziyaret - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi yönetim kurulundan Demirözü Meslek Yüksekokuluna ziyaret

6 saat önce

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun önderliğindeki Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri Demirözü Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi yönetim kurulundan Demirözü Meslek Yüksekokuluna ziyaret, System.String[]

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun önderliğindeki Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri Demirözü Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.


Demirözü Meslek Yüksekokuluna gerçekleşen ziyarette; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı da yapıldı.


Toplantının ardından, Demirözü Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerini de ziyaret eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Yönetim Kurulu üyeleri, meslek yüksekokulu personellerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Selçuk Coşkun, Demirözü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor
Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek Devlet Bahçeli, CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesini neden reddettiklerini açıkladı Esed rejimi güçleri ateşkes anlaşmasını bozdu ve Halep'e kara saldırısı başlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 15:58:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt Üniversitesi yönetim kurulundan Demirözü Meslek Yüksekokuluna ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]