Bayburt Üniversitesi yönetim kurulundan Demirözü Meslek Yüksekokuluna ziyaret - Son Dakika

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Bayburt Üniversitesi yönetim kurulundan Demirözü Meslek Yüksekokuluna ziyaret
6 saat önce
Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun önderliğindeki Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri Demirözü Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun önderliğindeki Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri Demirözü Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.
Demirözü Meslek Yüksekokuluna gerçekleşen ziyarette; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı da yapıldı.
Toplantının ardından, Demirözü Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerini de ziyaret eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Yönetim Kurulu üyeleri, meslek yüksekokulu personellerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. - BAYBURT
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