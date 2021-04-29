Bayburt Üniversitesinde ilk idari görev atamaları gerçekleşti - Son Dakika

Bayburt Üniversitesinde ilk idari görev atamaları gerçekleşti

29.04.2021 10:24
Bayburt Üniversitesinde ilk idari görev atamaları gerçekleşti, System.String[]

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in atanmasının ardından yeni dönemin ilk idari görev atamaları da yapılmaya başlandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in atanmasının ardından yeni dönemin ilk idari görev atamaları da yapılmaya başlandı.

Yeni dönemde yapılan ilk idari görev atamalarına göre Bayburt Üniversitesi Genel Sekreterliğine Nazmi Karabulut, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne Dr. Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım ve Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğüne ise Öğretim Görevlisi Yavuz Kaan Konuk atandı. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesinde ilk idari görev atamaları gerçekleşti

Bayburt Üniversitesi, Türkmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesinde ilk idari görev atamaları gerçekleşti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı 17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak? 17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak? Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler
Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor         
10:13
Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı         
10:04
Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak         
09:47
ABD tarihine geçen görüntü! Biden'ın konuşması da kongredeki detay da bir ilk ABD tarihine geçen görüntü! Biden'ın konuşması da kongredeki detay da bir ilk         
09:07
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı kamerada Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı kamerada         
08:13
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler         
23:45
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu         
22:31
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 10:29:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt Üniversitesinde ilk idari görev atamaları gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement