Bayburt Üniversitesinde korona virüse karşı genişletilmiş dezenfeksiyon işlemi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesinde korona virüse karşı genişletilmiş dezenfeksiyon işlemi yapıldı - Son Dakika

Bayburt Üniversitesinde korona virüse karşı genişletilmiş dezenfeksiyon işlemi yapıldı

6 saat önce

Covid-19 virüsünün ülkemizde görülmesinin ardından Bayburt Üniversitesi de aldığı tedbirler kapsamında, personel ve öğrencilerin yaşam alanlarında genişletilmiş dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi.

Bayburt Üniversitesinde korona virüse karşı genişletilmiş dezenfeksiyon işlemi yapıldı, System.String[]

Covid-19 virüsünün ülkemizde görülmesinin ardından Bayburt Üniversitesi de aldığı tedbirler kapsamında, personel ve öğrencilerin yaşam alanlarında genişletilmiş dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi.


Bayburt Üniversitesi, dünya genelinde yeni korona virüs olarak bilinen Covid-19 salgını ile ilgili olarak aldığı tedbirler çerçevesinde, tüm öğrencilerin ve personelin korunmasını sağlamak için genişletilmiş dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor.


Bayburt Üniversitesinin faaliyet gösterdiği tüm birimlerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemleri kapsamında; Dede Korkut, Baberti, Aydıntepe ve Demirözü Külliyelerindeki ofisler, derslikler, kütüphaneler, kantin-kefeteryalar, yemekhaneler, laboratuvarlar, spor alanları ve toplu taşıma araçları özel dezenfektanlarla dezenfekte edildi.


Bayburt Üniversitesinde gerçekleştirilen genişletilmiş dezenfeksiyon işlemleri yanı sıra; Üniversitesinin faaliyet gösterdiği tüm binalarındaki lavabolar, kapı kolları, masalar, otomatik kapılar, asansörler, korkuluk ve trabzanlar gibi yoğun el teması olan yüzeyler temizlik personeli tarafından düzenli olarak dezenfektan sıvılar ile titiz bir şekilde temizlenerek en hijyenik ortamın oluşturulması için yoğun çaba sarf ediliyor.


Bayburt Üniversitesinin öğretim faaliyetlerine devam ettiği Dede Korkut, Baberti, Aydıntepe ve Demirözü Külliyelerindeki öğretim ve yaşam alanlarında başlatılan genişletilmiş dezenfeksiyon işlemlerinin yanında, akademik ve idari personellere de, farkındalıkların artırılması ve hastalığın önlenmesine yönelik kişisel tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. - BAYBURT

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:20 Kaynak: İHA

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