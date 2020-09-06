Bayburt Üniversitesinden muhteşem bir eser daha - Son Dakika

Bayburt Üniversitesinden muhteşem bir eser daha

Yayımladığı eserlerle Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi.

Bayburt Üniversitesinden muhteşem bir eser daha, System.String[]

Yayımladığı eserlerle Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi. 'Tarihi ve Kültürel Varlıklarıyla Bayburt' adlı eser Bayburt Üniversitesi yayınları arasındaki yerini aldı. Ayrıca, eserin tanıtımına yönelik gerçekleştirilen etkinlikte 'Bayburt Üniversitesi Yayınları Satış Noktası'nın açılışı da yapıldı.

Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Haldun Özkan ve Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş'ın, Bayburt ve köylerinde yedi yıl boyunca yürüttükleri yüzey araştırmaları çalışmaları neticesinde ortaya çıkan 'Tarihi ve Kültürel Varlıklarıyla Bayburt' adlı eserde, Bayburt ve çevresindeki kale, höyük, yamaç yerleşimi gibi birçok arkeolojik alan; cami, kilise, çeşme, konut, han, hamam, değirmen gibi birçok kültürel varlık ilk defa ayrıntılı bir şekilde tespit edilerek incelendi.

Yürüttükleri uzun ve titiz çalışmalar sonucunda böyle bir eseri Bayburt'a kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Prof. Çiğdem, Prof. Özkan ve Prof. Yurttaş, kitabın içeriğine yönelik yaptıkları ortak açıklamada; "Bu eser Bayburt'un sadece arkeolojik değil aynı zamanda kültürel ve etnografik varlıklarını da kapsamaktadır. Yapılan araştırmalarda, Bayburt ve köylerinde tespit edilen arkeolojik alanlarla birlikte kültürel ve etnografik varlıkları da incelendi. Kültürel değere sahip bu eserler tek tek fotoğraflandı. Ölçümleri ile birlikte çizimleri yapılarak yörenin kültürel zenginliğinin somut kanıtları olarak kayıt altına alındı. Bayburt kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında son derece önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz bu eserde ayrıca geleneksel meslekleri icra eden kişilerin tespitine de önem verilerek, yöredeki taş ustaları, tandır ustaları, kırman ustaları, kalemişi ustaları gibi unutulmaya yüz tutmuş soyut değerleri de gün yüzüne çıkarmayı hedefledik." değerlendirmesi yaptılar.

Bayburt coğrafyasının sakladığı tarihi ve kültürel hazinenin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden yazarlar; "Bu eserin hazırlanmasında her türlü desteği sağlayan ve 2013 yılından itibaren de Bayburt'taki çalışmalarımızın yürütülmesinde maddi ve manevi katkılarıyla sürekli bizlerin yanında olarak çalışmamızın kitaba dönüştürülmesinde teşvikleriyle sürekli bizleri motive eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a, araştırmalarımız esnasında misafirperverlikleriyle bizlere yoldaşlık eden Bayburtlu hemşerilerimize ve kitabın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

'Tarihi ve Kültürel Varlıklarıyla Bayburt' adlı eserin tanıtımı ve 'Bayburt Üniversitesi Yayınları Satış Noktası'nın açılışında konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise "Yedi yılda tamamlanan yüzey araştırmaları ile oluşturulan bu çalışma: Bayburt ve çevresinde var olan höyükler, kaleler, camiler, kiliseler, medreseler, hanlar, hamamlar, köprüler, çeşmeler ve geleneksel konutlar gibi somut kanıtlarla Bayburt'un tarihi ve kültürel zenginliğini ortaya koyan şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışmadır. Özellikle bu yönüyle çok önemli bir yere sahiptir. Bayburt'un sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıklarının ayrıntılı bir şekilde incelendiği bu eser, Bayburt ve bölge tarihi araştırmalarında bir mihenk taşı olacaktır. Bunun yanında günden güne yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan bu zenginliklerin gelecek kuşaklara aktarılması hususunda da bu eser, son derece elzem bir çalışmadır." vurgusunda bulundu.

Üniversite olarak, bölge ve şehir için yapılan araştırmaları bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada destekleyeceklerini belirten Rektör Coşkun; "Yıllarca süren araştırmaların bir neticesi olarak oluşturulmuş bu kapsamlı çalışmanın mimarlarına teşekkür ederim. Bu muhteşem eserin Bayburt'un tarihi hafızasında önemli bir kazanç olmasını temenni eder, bilim dünyası ve Bayburt için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kitap tanıtım etkinliği ile birlikte gerçekleştirilen 'Bayburt Üniversitesi Yayınları Satış Noktası'nın açılışında; 'Tarihi ve Kültürel Varlıklarıyla Bayburt' adlı kitabın ve Bayburt Üniversitesi tarafından bugüne kadar yayınlanan diğer eserlerin, kitapseverler ve öğrenciler tarafından teminin sağlanmasına yönelik olarak Baberti Külliyesinde yer alan merkezi kütüphanede yeni bir kitap satış noktası oluşturduklarına da değindi. Yeni açılan yayın satış noktasının Bayburt'a ve üniversiteye hayırlı olmasını dileyen Rektör Coşkun; arzu edenlerin, Bayburt Üniversitesinin gerçekleştirdiği çalışmalarla yayın dünyasına kazandırdığı onlarca esere, Dede Korkut Külliyesinde yer alan döner sermaye biriminden de ulaşabileceğini söyledi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesindeki merkez kütüphanede hizmet vermeye başlayan 'Bayburt Üniversitesi Yayınları Satış Noktası'ndan üniversiteye ait yayınlardan temin etmek isteyen kitapseverler; satış noktasına bizzat gelerek alışveriş yapabilecekleri gibi 0552 376 73 14 numaralı telefon üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecekler. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Selçuk Coşkun, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesinden muhteşem bir eser daha - Son Dakika

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