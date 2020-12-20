Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha - Son Dakika

Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha

20.12.2020 00:49
Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha, System.String[]

Bayburt Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Karakuş'un, 'TÜBİTAK-3501 Kariyer Programı' kapsamında sunduğu 'İnternet Servis Sağlayıcıları Arasında Hizmet Kalitesi Temelli Akıllı Yönlendirme Modeli: Yazılım Tanımlı Ağ, Blokzincir ve...

Bayburt Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Karakuş'un, 'TÜBİTAK-3501 Kariyer Programı' kapsamında sunduğu 'İnternet Servis Sağlayıcıları Arasında Hizmet Kalitesi Temelli Akıllı Yönlendirme Modeli: Yazılım Tanımlı Ağ, Blokzincir ve Makine Öğrenmesi Teknolojilerinin Kesişimi" başlıklı projesi destekleme hakkı kazandı.

Amacı; kritik Yazılım Tanımlı Ağ, Blokzincir ve Makine Öğrenmesi teknolojilerin sağladığı yeteneklerden yararlanarak, kullanıcılardan gelen hizmet kalitesi odaklı bağlantı isteklerinin kurulum süresini ve ağların mesaj alış-verişini azaltarak ağ ölçeklenebilirliğini artıracak İnternet Servis Sağlayıcılar arası akıllı ve özgün bir yönlendirme modeli geliştirmek olan projenin kurum olarak yürütücülüğü Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

Konusu itibari ile hizmet kalitesi, yönlendirme, makine öğrenmesi, blokzincir ve Yazılım Tanımlı Ağ olmak üzere 5 farklı araştırma disiplinini kapsayacak olan proje, 100/2000 Doktora programları kapsamında YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlardan Ağ Teknolojileri, Blokzincir Teknolojisi ve Makine Öğrenmesi tematik alanlarını kapsayarak, Türkiye'nin 2023 yılı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve bilimdeki hedeflerinin gerçekleşmesine hizmet edecektir.

Proje süresinin 36 ay, proje bütçesinin ise 239061 Türk lirası olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Murat Karakuş proje hakkında: "COVID-19 sürecinde ortaya çıkan video konferans araçlarındaki kullanım artışının bu hizmetlerin sağladığı işitsel ve görsel deneyim beklentisini artırmıştır. Diğer taraftan, bu servislerin yaşadığı hizmet kalitesi odaklı problemler, kullanıcıların İnternet altyapı hizmetlerini satın aldıkları İnternet Servis Sağlayıcılara kadar uzanmaktadır. Bu projenin amacı, kritik Yazılım Tanımlı Ağ, Blokzincir ve Makine Öğrenmesi teknolojilerin sağladığı yeteneklerden yararlanarak, kullanıcılardan gelen hizmet kalitesi odaklı bağlantı isteklerinin kurulum süresini ve ağların mesaj alış-verişini azaltarak ağ ölçeklenebilirliğini artıracak İnternet Servis Sağlayıcılar arası akıllı ve özgün bir yönlendirme modeli geliştirmektir. Projemiz, Ulusal Bilim ve Teknolojileri Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi'ndeki "Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi" hedefine de hizmet etmektedir. Son olarak, 11. Kalkınma planında "Bilgi ve İletişim Teknolojileri" hedefleri arasında olan "Yüksek Hızlı ve Kaliteli Erişim İmkanı Sunan Sabit ve Mobil Genişbant Altyapıları Yaygınlaştırılması" ve "Yapay zeka teknolojilerinin üretilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal politika belirlenmesi" politikaları projenin konusu ile örtüşmektedir." dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere, tüm akademik ve idari paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden öğretim üyesi Karakuş, çalışmalara daha büyük bir motivasyonla devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha

Bayburt Üniversitesi, İnternet, Makine, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Artan vakalara rağmen otellerin yılbaşı programları tepki çekti! Canlı müzik bile var İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu
Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü         
00:09
Alkollü sürücü duvara çarptı, kendisine yardım eden mahalleliye küfredince ortalık karıştı Alkollü sürücü duvara çarptı, kendisine yardım eden mahalleliye küfredince ortalık karıştı         
23:51
ABD Başkanı Trump: Resmi kurumlara yapılan siber saldırıların arkasında Çin olabilir ABD Başkanı Trump: Resmi kurumlara yapılan siber saldırıların arkasında Çin olabilir         
23:15
Erol Bulut Erol Bulut "istifa edecek" iddialarını yalanladı         
22:53
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu         
21:13
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor         
18:29
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 01:00:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt Üniversitesine bir TÜBİTAK projesi daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei