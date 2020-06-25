Bayburt Üniversitesine YÖK'ten ödül - Son Dakika

Bayburt Üniversitesine YÖK'ten ödül

Bayburt Üniversitesi, YÖK tarafından her yıl verilen 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' kapsamında '2020 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülleri' kategorisinde 'Turuncu Bayrak' ile ödüllendirildi.

Bayburt Üniversitesi, YÖK tarafından her yıl verilen 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' kapsamında '2020 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülleri' kategorisinde 'Turuncu Bayrak' ile ödüllendirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti


2020 yılı ödülleri için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 116 üniversiteden toplam 841 adet olmak üzere rekor sayıda yapılan başvuruların değerlendirilerek, ödülleri almaya hak kazananların açıkladığı "2020 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni' Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımlarıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.


Yükseköğretim Kurulunun üniversitelerde, engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek, engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla "Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim" temalarıyla başlattığı çalışmalar ve 2018 yılından bu yana her yıl verdiği "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında Bayburt Üniversitesi de engellilere yönelik yaptığı önemli çalışmalara istinaden '2020 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülleri' kategorisinde 'Turuncu Bayrak' ile ödüllendirildi.


Kazandıkları ödülden dolayı mutluluğunu dile getiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Rektör Coşkun; iş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri adına bütün engelli vatandaşlarımızın daima yanlarında olduklarını belirterek; Bayburt Üniversitesi olarak her zaman engelli personellerin sorunlarını dinleyip, çözüm bulma noktasında gayret içinde olduklarını vurguladı. Engelli vatandaşlarımızın bundan sonra da destekçileri olmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Coşkun, üniversitenin tüm hizmet alanlarında erişilebilir mekanlar inşa ederek engelli vatandaşların üniversitedeki tüm imkanlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekanlardan rahatlıkla yararlanmasını sağladıklarını ve bundan sonra da gerekli tüm düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesine YÖK'ten ödül - Son Dakika

Son Dakika

23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 16:04 Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
22:49
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
22:39
Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette bulunulmadı
22:28
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
22:27
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
22:13
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 23:55:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt Üniversitesine YÖK'ten ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]