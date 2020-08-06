Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' başladı - Son Dakika

Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' başladı

YÖK tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için Covid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek süreci kolaylaştırmak amacıyla, üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla ilk kez...

Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' başladı, System.String[]

YÖK tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için Covid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek süreci kolaylaştırmak amacıyla, üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla ilk kez düzenlenecek olan sanal fuar gerçekleştirilmeye başlandı.

4-7 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek sanal fuarla YÖK, pandemi dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak öğrencilere tercih edeceği üniversite ve programın üniversitelerce dijital ortamda yakından tanıtılmasını hedefliyor.

YÖK'ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen sanal fuarda yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapıp, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyorlar. Sanal fuara katılan üniversiteler ayrıca öğrencileri, merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirme imkanı buluyorlar.

Bayburt Üniversitesi de YÖK tarafından başlatılan sanal fuar kapsamında, tercih yapacak gençlere yönelik olarak; programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere öğrencilere sunulan diğer bütün imkanlar hakkında Salon-2 129. Stantda ve Bayburt Üniversitesi web sayfasında yayına sunulan 'Aday Öğrenci' sayfasında bilgilendirmelerine devam ediyor.

Öğrencilerini nitelikli bir eğitim ve ihtiyaç duyabilecekleri mesleki bilgiler ile donatmak amacıyla zengin, dinamik akademik ve idari personeli; güçlendirilmiş teknolojik ve dijital altyapısı ve sahip olduğu geniş mekanlarıyla dört faklı külliyesinde hizmetlerine devam eden Bayburt Üniversitesi, YÖK'ün koordinesinde başlatılan sanal fuara katılan öğrenci ve velilere; bünyesinde barındırdığı 44 Önlisans, 34 Lisans, 24 Yüksek Lisans ve altısı doktora olmak üzere toplam 108 program; Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal (YAP) imkanları; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler, öğrenci kulüpleri ile alternatif barınma, ulaşım, burs ve sosyal imkanlarla ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler yapıyor.

Ayrıca öğrenci ve veliler, tercih aşamasında olan öğrencilere yönelik olarak Bayburt Üniversitesi web sayfasında yayına sunulan 'Aday Öğrenci' sayfasından da Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un aday öğrencilere yönelik mesajı; tanıtım filmi; engelsiz kampüs ve kütüphane imkanları; kulüpler ve topluluklar; hizmetler; birimler; 2019 puanları; eğitim ve öğretim faaliyetleri gibi birçok hizmete doğrudan ulaşabilme imkanı da bulabiliyorlar.

İlk kez yükseköğretim kurumlarının dijital ortamda bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilmeye başlayan 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrenci ve velilerinin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.

'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' Bayburt Üniversitesi stantdı için

https://sanalfuar.yok.gov.tr/stand/129

Bayburt Üniversitesi 'Aday Öğrenci' sayfasına ulaşmak için

http://adayogrenci.bayburt.edu.tr/

Bayburt Üniversitesi Web Sayfasına Ulaşmak için

https://www.bayburt.edu.tr/tr/

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un aday öğrencilere yönelik mesajını izlemek için

http://adayogrenci.bayburt.edu.tr/rektorun-mesaji/

Bayburt Üniversitesi Resmi Sosyal Medya Hesapları İçin

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Bayburt Üniversitesi, Koronavirüs, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' başladı - Son Dakika
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