Bayburt Üniversitesinin paydaşı olduğu Avrupa Birliği projesi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bayburt Üniversitesinin de paydaşları arasında olduğu Avrupa Birliği Projesi'nin ikinci toplantısı Mersin Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.



Bayburt Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım'ın araştırmacı olarak dahil olduğu "Sustain-Coast" projesinin ikinci toplantısı 4-6 Şubat tarihleri arasında Mersin Üniversitesinde gerçekleşti. Avrupa Birliği tarafından "PRIMA" çatısı altında yaklaşık 1,2 milyon Euro, "TÜBİTAK" aracılığıyla yaklaşık 700 bin TL bütçeyle fonlanan "Sustain-Coast" projesi toplantısına Akdeniz'e kıyısı olan 6 farklı ülkeden 13 bilim insanı katıldı. Toplantının ilk gününde projenin Türkiye Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali Kurt, Araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım ve projenin Avrupa Birliği Koordinatörü Prof. Dr. George Karatzas açılış konuşmalarını yaparak, projenin gelişimi hakkında bilgiler verdiler. Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım, bu proje ile sürekli olarak değişen iklim koşullarının yoğun baskısı altında kalan Akdeniz ülkelerinin kıyı akiferlerinde yeraltı ve yüzey sularının, günümüzden geleceğe daha dikkatli yönetimi açısından yenilikçi bir bakış açısı geliştirileceğini belirtti.



Türkiye'deki pilot çalışma alanı olan Erdemli-Mersin gezisinin de yapıldığı toplantının ikinci gününde, Erdemli'deki su kullanıcılarıyla bir araya gelen araştırmacılar, mevcut su kullanımı sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Toplantının son gününde ise araştırmacılar tarafından toplantının genel bir değerlendirmesi yapıldı ve gelecek dönemde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden projenin AB Koordinatörü Prof. Dr. George Karatzas, ev sahibi ekibe misafirperverliklerinden dolayı duyduğu büyük memnuniyetini iletti.



İtalya, Yunanistan, Tunus ve Türkiye'de 4 farklı çalışma alanında kıyı akiferlerinde "Sürdürülebilir Kıyısal Yeraltı Suyu Yönetimi ve Değişen İklimde Yenilikçi Yönetim Yoluyla Kirlilik Azaltma"yı amaçlayan projede Mersin Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Ali Kurt, Prof. Dr. Cüneyt Güler, Prof. Dr. Birgül Mazmancı ve Bayburt Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım ile Helmholtz Çevre Araştırmaları Merkezi- Almanya, Girit Teknik Üniversitesi-Yunanistan, Sassari Üniversitesi-İtalya, SEMIDE- Fransa ve Su Araştırmaları ve Teknolojileri Merkezi-Tunus'tan 30'a yakın bilim insanı tarafından 3 yıl süreyle gerçekleşecek. - BAYBURT