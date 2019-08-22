Bayburt Vakfı Kadın Kolları Başkanı Dölek, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Kadın Kolları Başkanı Gülşen Dölek, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.



Ziyarette Vali Epcim'e dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Dölek, yeni görevinin hayırlı olması temennisini bildirdi.



Vali Epcim ise Başkan Dölek'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT