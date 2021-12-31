Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesinde incelemelerde bulundu, ziyaretler gerçekleştirdi.

Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız'ı makamında ziyaret eden Vali Epcim, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Temasları kapsamında daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Epcim, personelin yeni yılını tebrik etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit'ten bilgi alan Epcim, pandemi nedeniyle kısıtlamaların yaşandığı dönemde vatandaşların ihtiyacının karşılanmasında jandarma personelinin özveriyle çalıştığını vurguladı.

Epcim, jandarma personelinin her yere ulaştığına dikkati çekerek, "Öyle köyler var ki bir, iki hane. Kışın boşaltılan köyler var. Zor ulaşılan noktalara bile günlük iaşeyi götürdünüz. Çok önemli ve değerli bir çalışmaydı. Ülkemizin pandemi ile mücadelesine önemli katkılar sağladınız. Bunun için de özellikle teşekkür ediyoruz." dedi.

Kolluk birimleri ile vatandaş arasındaki iletişimin hoşgörü temelli olması gerektiğinin altını çizen Epcim, personele çalışmalarında başarı diledi.

Vali Cüneyt Epcim, ilçede yapımı tamamlanan ve hizmete alınması için hazırlıkların devam ettiği Aydıntepe İlçe Entegre Hastanesinde de inceleme yaptı.

İl Sağlık Müdürü İlker Hancı'dan son duruma ilişkin bilgi alan Epcim, Aydıntepe ve Demirözü'ndeki iki entegre hastanesinin Türkiye'nin sağlık alanında kat ettiği mesafeyi gözler önüne serdiğini ifade etti.

Epcim, bu merkezlerin, vatandaşın sağlık hizmetlerinden daha etkin ve verimli yararlanabilmelerine olanak sağlayacağına işaret ederek, pandemi sürecinin zorluklarına rağmen başarıyla hayata geçirilen yatırımların önemli işlevler üstleneceğini de sözlerine ekledi.