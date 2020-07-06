Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: "Bayburt kehribarını dünya çapında tanıtmayı hedefliyoruz" - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: "Bayburt kehribarını dünya çapında tanıtmayı hedefliyoruz"

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yüzde 100 doğal olduğu ilgili kurumlarca tescillenmiş ve sertifikalandırılmış Bayburt kehribarını dünya çapında tanıtmayı, bu yolla Bayburt ve ülkeye ekonomik açıdan önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yüzde 100 doğal olduğu ilgili kurumlarca tescillenmiş ve sertifikalandırılmış Bayburt kehribarını dünya çapında tanıtmayı, bu yolla Bayburt ve ülkeye ekonomik açıdan önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

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Vali Epcim, kent merkezindeki iş yerinde doğal kehribardan yapılmış ürünler satan Heytam Haşlak'ı ziyaret etti.

Ürün satışlarına ilişkin Haşlak'tan bilgi alan Vali Epcim, kehribarın Bayburt ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak potansiyelde olduğunu dile getirdi.

Dünyadaki doğal kehribar rezervlerinin birkaç ülkeyle sınırlı olduğuna dikkati çeken Epcim, Bayburt kehribarının bu yönüyle de stratejik önemde olduğunu ifade etti.

Epcim, dünyada ve Türkiye'de doğal kehribar ürünlerinin gerek saf haliyle gerekse işlenmiş olarak ekonomik getirisinin yüksek olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Kehribarın yeryüzünde yayılım alanları dikkate alındığında Rusya ve Baltık ülkelerinin yanı sıra birkaç ülkeyle sınırlı olduğunu görürsünüz. Bu derece önemli ve değerli bir madenin, sınırlı rezerve sahip olması, onu ekonomik bakımdan da önemli hale getiriyor. Bugün bahsettiğimiz bu ülkelerde çıkarılan kehribar, uluslararası pazarlarda zaman zaman binlerce doları bulan önemli rakamlara alıcı bulabiliyor."

Aydıncık köyünde Heytam Haşlak'ın tespit ettiği doğal kehribar rezervinin, Türkiye'nin bu pazardan pay almaya yönelik adımlarının öncüsü niteliğinde olduğunu kaydeden Epcim, "Bu noktada bizler de yüzde 100 doğal olduğu ilgili kurumlarca tescillenmiş ve sertifikalandırılmış Bayburt kehribarını dünya çapında tanıtmayı, bu yolla ilimiz ve ülkemize ekonomik açıdan önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Heytam Haşlak ise şehir merkezinde açtığı işletmede Bayburt kehribarını tespih, yüzük, kolye ve takı olarak sattığını belirterek, ürünlere Türkiye'nin dört bir yanından talep olduğunu söyledi.

Cüneyt Epcim, Türkiye, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: 'Bayburt kehribarını dünya çapında tanıtmayı hedefliyoruz' - Son Dakika Ekonomi
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