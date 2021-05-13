Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: "Ramazan ayı; sonuç itibariyle madden ve manen terbiye olmuş bireyler olarak beşeriyet adına yeni bir doğuşa kapı aralar. - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: "Ramazan ayı; sonuç itibariyle madden ve manen terbiye olmuş bireyler olarak beşeriyet adına yeni bir doğuşa kapı aralar.

13.05.2021 09:23
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim:

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak "Ramazan ayı; sonuç itibariyle madden ve manen terbiye olmuş bireyler olarak beşeriyet adına yeni bir doğuşa kapı aralar.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak "Ramazan ayı; sonuç itibariyle madden ve manen terbiye olmuş bireyler olarak beşeriyet adına yeni bir doğuşa kapı aralar. İşte bu doğuş bayramdır." dedi.

Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma ayı olan Ramazan'ı bir kez daha huzur içerisinde tamamlayarak Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle öncelikle Ramazan ayı müddetince yaptığımız ibadetlerin kabulünü Yüce Allah'tan niyaz ediyor, Ramazan Bayramı'nın siz kıymetli hemşerilerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar bizi biz yapan; birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının pekiştiği, kırgınlıkların unutulduğu, muhabbet ve samimiyet bağlarının güçlendirildiği müstesna zaman dilimleri olarak medeniyetimizde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Bir birimizin dertleriyle dertlenme, sevinçlerine ortak olma ve üzüntülerini paylaşma gibi hasletleri bünyesinde her daim muhafaza eden Aziz Milletimiz için dini bayramlarımız da bu manada müşahhas örneklerle dolu, mukaddes dönemlerdir. İbadetlerle donatılan ve bizlere af ve bağışlanma adına eşsiz fırsatlar sunan Ramazan ayı bu manada kendine has ibadet biçimiyle de farklı bir noktada konumlanır. Ramazan ayının üzerine temellendiği Oruç ibadeti bu anlamda sabır, sebat, adanmışlık, kanaat, paylaşma ve nefsi arzuları dizginleme iradesini aynı maksatla tek bir amaca yönelik birleştiren özellikleriyle öne çıkmaktadır. Temel olarak bir diğerinin durumunu idrak etme, sabır göstererek paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmada bulunma, başkalarının hak ve hukukunu çiğnememe, aynı zamanda koruyup kollama gibi vazifelerle donatılan bu ibadet bizlere de yaşayarak tecrübe edinme noktasında eşsiz deneyimler kazandırır. Yeme ve içmekten, öfke ve saldırganlıktan, kötü söz ve davranıştan bizleri men eden, her durumda bizlere sabrı, azmi, dirayet ve tevekkülü öğütleyen bu yaşam biçimi sahip olduklarımızın sonsuz ve sınırsız olmadığını, yaşam içerisinde yalnızca bağımsız bireyler olarak var olmadığımızı ve en önemlisi de her birimizin diğerlerine karşı yükümlülükleri olduğunu hatırlatır. Oruç ibadeti bu yönüyle bizlere aşıladığı değerlerin yalnızca Ramazan ayına has olmaması gerektiğine de işaret eder. Tüm bu nitelikleri kısa bir zaman zarfında bizlere idrak ettiren Ramazan ayı; sonuç itibariyle madden ve manen terbiye olmuş bireyler olarak beşeriyet adına yeni bir doğuşa kapı aralar. İşte bu doğuş bayramdır. Bayramımız mübarek olsun. Oruç ibadetinin bizlere öğütlediği üzere bir başkasının yaşam hakkını koruyup kollamak, sabır ve dirayetle bu hasletleri sürdürmek hem şahsi hem de toplumsal olarak içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde daha önem kazanmaktadır. Bir birimize zarar verebilme ihtimaline karşılık, önceki bayramlarda olduğu gibi bayram ziyaretlerini ertelemek, bulaş riskini en aza indirmek amacıyla tebrikleşmeleri sosyal mesafe kuralını gözeterek gerçekleştirmek bu açıdan önem arz etmektedir. Hiçbir zorlama olmaksızın bir ay süresince tatbik ettiğimiz bu yaşam biçimini salgın sürecini atlatana kadar devam ettirmek bizlere önemli bir avantaj sağlayacaktır. Her bir ferdimizin bu avantajı değerlendirmesi, gelecek güzel günlere hep birlikte atacağımız adımları da daha erkene taşıyacaktır. Bu vesileyle rahmet, mağfiret ve bağışlanmaya vesile olan Ramazan Ayı'nda yapılan ibadetlerin kabulünü Yüce Allah'tan bir kez daha temenni ediyor, siz kıymetli vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." - BAYBURT

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: Ramazan ayı; sonuç itibariyle madden ve manen terbiye olmuş bireyler olarak beşeriyet adına yeni bir doğuşa kapı aralar.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: 'Ramazan ayı; sonuç itibariyle madden ve manen terbiye olmuş bireyler olarak beşeriyet adına yeni bir doğuşa kapı aralar. - Son Dakika


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