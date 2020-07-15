Bayburt Valisi Epcim 15 Temmuz gazisini ziyaret etti - Son Dakika

Bayburt Valisi Epcim 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gazi olan polis memuru Can Gülsever'i evinde ziyaret etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gazi olan polis memuru Can Gülsever'i evinde ziyaret etti.

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Ziyarette Vali Epcim, 15 Temmuz gazisi Gülsever'e, gösterdiği cesaret ve kahramanlık için teşekkür ederek, "15 Temmuz gazimiz Can Gülesever'in şahsında tüm gazilerimize teşekkür ediyorum. Devletimiz ve Türk milleti olarak her daim gazilerimizin yanında olacağız." dedi.

Gülsever'in hain darbe girişimi sırasında çok özel bir noktada, önemli bir görevi olduğunu belirten Epcim, şunları kaydetti:

"Büyük bir ihanet gecesiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atacak kadar, masum insanların üzerine bomba atacak kadar gözü dönmüşlük içerisindeydiler. Ama neticede Sayın Cumhurbaşkanımızın ciddi bir şekilde olaya el atması, milletin de bu iradeye sahip çıkmasıyla büyük bir badireyi, işgal girişimini atlatmış olduk. Sizlere de verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Devletimizin, milletimizin, Cumhurbaşkanımızın hürmetlerini sizlere sunuyoruz."

Ziyaretinden ötürü Epcim'e teşekkür eden Gülsever ise şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun ki ülkemizin başında dik bir duruş sergiledi. Şu anda eğer memleketimizde rahatça yaşayabiliyorsak onun dik duruşu, milletimizin de milli iradeye tam anlamıyla sahip çıkmasıyla olmuştur. Bu saatten sonra da inşallah ne o yapının ne de farklı yapıların ülkemiz üzerinde egemenlik kurmasına izin vermeyeceğiz."

Ziyarette Vali Epcim'e İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal eşlik etti.

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt Valisi Epcim 15 Temmuz gazisini ziyaret etti - Son Dakika
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