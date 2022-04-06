Bayburt Valisi Epcim, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Bayburt Valisi Epcim, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 15:32
Bayburt Valisi Epcim, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Vali Epcim, yayımladığı mesajda, AA'nın kurulduğu günden beri başarılı çalışmalara imza atmaya devam ettiğini belirtti.

Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan süreç hakkında doğru haberleri halka ve dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1920'de kurulan AA'nın, Milli Mücadele'ye tanıklık etmiş köklü bir basın kuruluşu olduğuna işaret eden Epcim, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı geçmişten gelen tecrübe ve birikimi, ilkeli habercilik anlayışıyla hem ülkemizin sesini dünyaya en iyi şekilde duyurmakta hem de dünyadaki gelişmeleri vatandaşlarımıza ulaştırmaktadır. Ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber kaynağı olan Anadolu Ajansı, bu misyonunu günümüzde de devam ettirerek ilkeli basın yayın anlayışının gelişmesine takdire değer katkılar sağlamaktadır. Bu vesileyle zor şartlar altında kurulan ve kurulduğu günden bu yana kamuoyunu aydınlatma görevini etkin şekilde yürüten Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerini üstün gayret ve özveriyle sürdüren AA çalışanlarına başarı ve esenlikler diliyorum."

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Kurtuluş Savaşı, Anadolu Ajansı, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt Valisi Epcim, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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