Bayburt Valisi Epcim'den 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Bayburt Valisi Epcim'den 19 Mayıs mesajı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayburt Valisi Epcim'den 19 Mayıs mesajı, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Epcim, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının Türk milleti için yeni bir milat ve başlangıcın sembolü olduğunu belirtti.

Kurtuluş mücadelesiyle millet egemenliğinin üstün kılındığı, modern ve bağımsız bir devlet kurulduğunu ifade eden Epcim, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.' ifadesiyle gençlere olan sonsuz güvenini ifade etmiş, devletimizi ve geleceğimizi Türk gençliğine emanet etmiştir. Bugün bunun bilinciyle, büyük bir özgüven içerisinde geleceğe umutla bakıyor ve inanıyoruz ki yarınlarımız çok daha parlak olacaktır. Bu süreçte siz kıymetli gençlerimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir."

Cüneyt Epcim, 19 Mayıs, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 09:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt Valisi Epcim'den 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

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