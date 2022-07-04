Bayburt Valisi Epcim, Heybetepe köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Bayburt Valisi Epcim, Heybetepe köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi

04.07.2022 11:55
Bayburt Valisi Epcim, Heybetepe köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresince Heybetepe köyünde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresince Heybetepe köyünde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Vali Epcim, incelemelerinin ardından çalışmalara ilişkin İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı.

Epcim, İl Özel İdaresi 2022 yatırım programına alınan köylerde altyapı, bakım onarım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildiğini, bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Köy muhtarı Nihat Aydemir ile vatandaşlarla bir araya gelen Epcim, talep ve önerileri dinledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt Valisi Epcim, Heybetepe köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt Valisi Epcim, Heybetepe köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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