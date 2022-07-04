Köy muhtarı Nihat Aydemir ile vatandaşlarla bir araya gelen Epcim, talep ve önerileri dinledi.

Kaynak: AA

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayburt Valisi Epcim, Heybetepe köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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