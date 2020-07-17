Bayburt Valisi Epcim kurban vekaletini Kızılay'a verdi - Son Dakika

Bayburt Valisi Epcim kurban vekaletini Kızılay'a verdi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Türk Kızılay tarafından başlatılan Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasına destek verdi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Türk Kızılay tarafından başlatılan Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasına destek verdi.

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Epcim, Türk Kızılay Bayburt Şube Başkanı Hümeyra Çelik ile Genç Kızılay İl Başkanı Hasan Türkoğlu'nu makamında kabul etti.

İslam alemi için çok önemli olan Kurban Bayramının yaklaştığını anımsatan Vali Epcim, şöyle devam etti:

"Kurban, paylaşmaktır. Bizim gözbebeğimiz Kızılay'ımız, kurban bereketini yaşatmak için bizlerden ve durumu iyi olanlardan kurban bağışı alarak gönül coğrafyamıza kurbanları ulaştırıyor. Son yıllarda Kızılay'ımız olağanüstü şeyler başarıyor. Büyük kahramanlık hikayeleri yazıyor. Tüm Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Bayburt Türk Kızılay Şube Başkanlığının kendilerinde ayrı bir yeri olduğunu, Müslümanların Kurban Bayramı öncesi daha duyarlı olmaları gerektiğini belirten Epcim, şunları kaydetti:

"Rabbim bizlere bu yıl da kurbanlar nasip etti. Bizim dini hassasiyetimize uygun şekilde gönül coğrafyamızdaki insanlara inşallah ulaştıracaklar. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Devletimizin güvenli kurumlarından olan Kızılay'a gönül rahatlığıyla kurbanlarını bağışlayabilirler. Güzel de bir sistem kurulmuş. Hiçbir istismar söz konusu olamaz."

Şube Başkanı Çelik ise Kızılay'ın kara gün dostu olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Biz de Bayburt şube başkanlığı olarak çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Kurban, ihtiyaç sahibi olan insanlarla paylaşmanın bir sembolüdür. Bayburtlu hemşehrilerimizin bu yıl da Kızılay'a çok büyük ilgisinin olduğunu görüyoruz. Biz de bu kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz."

Cüneyt Epcim, Bayburt, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt Valisi Epcim kurban vekaletini Kızılay'a verdi - Son Dakika
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